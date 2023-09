Limay Blanco visita a Manolito: "¡Lo hice reír!"

Limay Blanco tuvo este jueves su primer encuentro con Manolito del Vedado, singular personaje habanero hacia el que Limay manifestó este miércoles voluntad de ayuda tras enterarse que andaba por la calle cabizbajo y serio, un comportamiento muy diferente del que lo ha hecho famoso.

"¡Y lo hice reír, papi, y más lo voy a hacer reír cuando le compre las cositas que le voy a traer para acá!", dijo Limay este jueves ante un sonriente Manolito, que no perdió la oportunidad de desearle a los seguidores del humorista "que la pasen bien".

Limay explicó que le costó dar con la casa de Manolito pero que, tras "mucha rueda", lo consiguió.

El humorista explicó que ya publicará un video mostrando las principales necesidades materiales del popular personaje a ver si entre todos se le puede ayudar.

"Casi lo tiene todo roto, pero si Dios me ayuda y ustedes me ayudan mañana mismo le estamos comprando todas las cositas", aseguró el humorista y filántropo.

Manolito no perdió la oportunidad de dejar evidencia de algunas de sus divertidas ocurrencias, como su explicación de por qué usa gorras sin visera.

El especial personaje se declaró, además, viejo fan de Limay y asegura que tiene por ahí un "disco grabado" con cuentos suyos.

Esta semana, la joven Yordanka Battle se encontró con Manolito y se extrañó porque este mostraba una actitud muy diferente a la que siempre ha tenido.

"¿Ya no tiras un bailecito como antes hacías?", le preguntó ella, a lo que él respondió que no con la cabeza. "¿Por qué estás tan triste? Antes estabas siempre cantando y bailando", señaló y Manolito contestó haciendo un gesto con los dedos indicando que no tenía dinero.

Manolito Pérez Roque, conocido como "Manolito del Vedado", es un paciente psiquiátrico devenido en un personaje muy querido y habitual de esa zona de La Habana, donde deambula desde hace décadas mientras finge ser un cantante o locutor de radio.

Una de sus frases más conocidas es "¡Manténgase en sintonía con Mazorra!".