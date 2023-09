Limay ayuda a mujer de 52 años que buscaba prostituirse en calle de La Habana

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco compartió un impactante video que muestra cómo una mujer de 52 años le hace una proposición indecorosa en plena calle, a cambio de 2,000 pesos cubanos para pagar una presunta deuda.

Limay grabó el video sin revelar la identidad de esta cubana. Le fue preguntando las razones que la llevan a prostituirse en La Habana y ella aseguró que no lo hace habitualmente.

"Salí a luchar porque el problema es, papi, que yo me separé de mi esposo hace tres meses y estoy alquilada porque no tengo casa, soy de Cienfuegos. Mi hijo se fue hace poco pero todavía no puede mandarme dinero y el viejo (arrendador) quiere sus 2 mil pesos hoy", dijo la mujer.

El artista dudó de las palabras de la fémina porque cree haberla visto en otras ocasiones en la misma zona, pidiendo botella. Aún así la ayudó, le regaló los 2,000 pesos cubanos y le pidió que dejara de vender el cuerpo y encontrara un trabajo estable.

"Dios ponga su mano en mi país. Ya una madre no sabe qué hacer para poder llevar un plato de comida para sus hijos. Ya esto duele y duele mucho, que Dios nos bendiga y disculpen las malas palabras", dijo el artista en sus redes sociales.

La publicación de Limay generó decenas de comentarios, donde las personas reconocen que el video es conmovedor, porque muestra el nivel de degradación que existe en la sociedad cubana actual.

"Es muy triste ver en lo que se ha convertido este país. Esto no da más. ¿Es que no lo acaban de entender? Este país se está muriendo de hambre y millones de necesidades. ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo? Como esa mujer hay miles y miles que sabrá Dios lo que tienen que inventar para llevar algo de comer a sus hijos y también muchas a su padres viejitos. Esto parte el alma", dijo una seguidora del artista.

Limay Blanco desarrolla una conmovedora humanitaria en Cuba, con apoyo de muchos cubanos que participan con donaciones de dinero y recursos a través de su organización el "Ministerio Cristo Cambia Vidas".

Esta semana el artista dijo que está buscando a un personaje muy querido en La Habana, enfermo psiquiátrico, conocido como Manolito del Vedado, a quien muchos recuerdan por andar siempre cantando y bailando por la zona de 23 y 12.

El humorista quiere darle una ayuda a Manolito para que recupere el buen ánimo que lo caracteriza y ha pedido apoyo en las redes sociales para localizarlo.