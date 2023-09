Investigan muerte de una cubana en pueblo de Granma

La plataforma YoSíTeCreo en Cuba está pidiendo ayuda a través de las redes sociales para recopilar información que permita esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer en un poblado de Granma.

"Se busca información sobre las condiciones de la muerte de Yaidelin Figueredo (Negrita), el pasado primero de agosto, en Media Luna, Granma. Lleguen nuestras condolencias a sus familiares y demás personas allegadas, dado que su fallecimiento está confirmado", dijeron los coordinadores de la plataforma.

Facebook YoSíTeCreo en Cuba

Explicaron que hasta el momento no es posible determinar si este caso se trata, o no, de un feminicidio en Cuba. La policía no ha publicado información sobre la muerte de esta mujer.

YoSíTeCreo en Cuba

En Cuba no existe una estadística oficial que documente los feminicidios. Es muy importante la labor de plataformas como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), para documentar este tipo de casos y denunciar su existencia en la isla.

La cifra de feminicidios en Cuba en lo que va de año subió a 59. Organizaciones feministas independientes confirmaron el caso más reciente tras el asesinato de la joven madre Yénifer González Jiménez, de 21 años, a manos de su expareja y padre de su hija de dos años, ocurrido hace poco tiempo en Trinidad.