Sacan con grúa a camión y carro que cayeron en una zanja en La Habana

Con una grúa fueron sacados el camión y el auto Lada que cayeron en una zanja en la Calzada de Vento, en el municipio Cerro, durante un aparatoso accidente en la mañana de este jueves.

En el siniestro, el camión (al parecer un vehículo ruso ZIL-130, conocido como V8) cayó sobre el carro, aplastándolo parcialmente y, pese a la severidad del accidente, nadie resultó herido.

Parte de la operación con una grúa para retirar los vehículos fue documentada en dos videos subidos a Facebook por el comunicador Leonardo Mesa.

“Ahora mismo. Accidente en la avenida Vento. Paso peatonal camino Centro Comercial Mónaco. Municipio Cerro. Ciudad de La Habana. Las malas condiciones de los camiones estatales son la causa de muchos accidentes en Cuba. Cuba estado fallido”, indica la descripción de los videos.

Los audiovisuales captan el momento en que es extraído el auto Lada que había quedado sepultado en la cuneta. Antes, había sido retirado el camión.

Según los reportes preliminares sobre el hecho, publicados por usuarios del grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!”, el incidente ocurrió en la mañana, en la entrada del Mónaco, por el paso peatonal que conduce hacia el barrio y el terreno de pelota. Las causas aún se desconocen.

Varias personas coincidieron en apuntar en la publicación que se trata de una zona peligrosa y advirtieron que en ese tramo debe extremarse la precaución.

El Lada quedó sepultado en la cuneta, aplastado parcialmente por el camión. Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!

“Ese pedazo de Vento es peligroso, el lado derecho debería tener unas barreras fuertes, cualquier maniobra caes en la zanja, por cierto, profunda”, afirmó un internauta.

“Para mí es la cuneta más alta de La Habana, una vez que la pisas no hay vuelta atrás, ella misma te hala, hay que tener tremendísimo cuidado y más si está el P16 que pasa por ahí que se lleva senda y un poco, no pienso que haya muertos porque por suerte el carrito rojo se ve que cayó en el hueco y el camión no lo aplastó”, agregó otro.

No ha habido confirmación oficial de este accidente, que se suma a otros eventos similares reportados en las últimas horas.

La víspera, estudiantes de primaria sufrieron lesiones leves en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, cuando el camión escolar en el que viajaban cayó en un hueco en un tramo de carretera rural en muy mal estado. El accidente ocurrió sobre las 7:30 de la mañana del miércoles con un camión que cubría la ruta de San Luis al poblado rural El Paraná.

Más de mil accidentes de tránsito se reportaron en Cuba entre junio y agosto, con un saldo de 72 fallecidos y 543 lesionados, informó el Órgano Especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria.