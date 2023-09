Aeropuerto de Holguín repleto de cubanos con destino a Nicaragua

La avalancha de cubanos viajando con destino Nicaragua con la intención muy clara de no regresar a la isla es visible en los aeropuertos cubanos que tienen vuelos con el país centroamericano.

La periodista independiente, Diasniurka Salcedo Verdecia, publicó en su Facebook una imagen del Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín en la que se ve un gran número de personas esperando un vuelo hacia ese país.

“Todos para Nicaragua, Imágenes tomada en el Aeropuerto de Holguín 13 de septiembre de 2023, Cuba se queda sin jóvenes”, comentó junto a la foto en la que se observa a muchos jóvenes.

La publicación desencadenó varios comentarios de usuarios que aseguraron un panorama similar ocurre en otros puntos de salida aéreos del país.

“Así es, todos luchamos por lo mismo, tratar de escapar del país, aquí no hay futuro”; “Eso nada más les duele a las madres que sufren la separación de los hijos y nietos”; “El que pueda que salga de este infierno”; “Mientras haya un joven que tenga la oportunidad de emigrar, lo hará, a pesar de la tristeza que deja en el corazón de familiares y amigos”; “Todo el que pueda escapar de este comunismo que lo haga, no vale la pena malgastarse en un país que no hay futuro”, escribieron algunos.

Esta semana una multitud de cubanos abarrotaba también la puerta de salida del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con el mismo destino.

Desde el pasado agosto aumentaron nuevamente las colas en las agencias de viaje en Cuba para comparar pasajes a Nicaragua, luego de que Estados Unidos anunciara que aceptará solicitudes de asilo de cubanos en México.

Una gran parte de los cubanos que viajan hacia ese país emprenden travesía por tierra para llegar a territorio azteca.

Aunque este recorrido es menos complicado que el cruce por la selva del Darién, no está exento de peligros, pero son muchos los que prefieren arriesgar sus vidas que quedarse en Cuba.

En los últimos días una nueva oleada de emigrantes cubanos ha llegado a la frontera sur de México concentrándose en Tapachula.