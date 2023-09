Nueva oleada de cubanos llega a Tapachula: Más de 20 mil personas

Una nueva oleada de cubanos llegó a la ciudad fronteriza de Tapachula, en México, para intentar desde ese territorio obtener una cita por la aplicación CBP One e ingresar a Estados Unidos.

Según contó a Diario del Sur Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, más de 20 mil migrantes cubanas y cubanos están varados en la ciudad esperando realizar un trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Instituto Nacional de Migración (INM) o esperando obtener cita mediante la aplicación CBP One.

“En las últimas semanas ha llegado a ciudad una nueva oleada de migrantes cubanos, como la primera que se dio en el 2017, esto, luego de que el presidente Barack Obama quitó el programa 'Pies Secos, Pies Mojados' a las personas de esa nacionalidad”, expresó a la prensa.

También agregó que son incontables los cubanos que hacen fila para comprar en tiendas y supermercados, así como los que laboran en distintas empresas y en sitios de entretenimiento mientras regulan su situación migratoria.

Habiendo pagado grandes cantidades de dinero a coyotes por trasladarlos hasta México, los cubanos buscan trabajo en cualquier lugar donde les ofrezcan.

Algunos entrevistados por Diario del Sur refirieron que están dejando el país por la falta de alimentos, medicamentos y por la necesidad económica que tienen en la isla.

“Si un pueblo no tiene comida, no hay de otra, el pueblo tiene que migrar y buscar un lugar en donde tengamos comida. Y en Tapachula tenemos todo lo que en Cuba no encontramos, o si hay no lo podemos comprar porque no tenemos la plata”, dijo un cubano al medio local.

Datos oficiales arrojaron que los cubanos es la tercera nacionalidad que más solicitudes de asilo han pedido en México, y hasta finales de agosto sumaron 10,190 procesos en las oficinas de Tapachula.