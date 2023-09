Charly & Johayron explican por qué no cantaron en Las Tunas y lamentan haber sido víctimas de agresiones

Charly & Johayron se pronunciaron en sus redes sociales sobre el lamentable incidente vivido la noche de este viernes en Las Tunas, donde estaba previsto que cantaran en el Estadio Antonio Curro Barrera en Chaparra.

Según contaron en una extensa publicación, que acompañaron de vídeos e imágenes que muestran el caos, las pedradas al autobús que los transportaba y las lesiones a parte del equipo; ellos estaban en Las Tunas desde las 10 de la noche y habían armado sus equipos "debidamente", pero "el que recaudó las entradas y organizó todo el concierto acá, se escapó y no apareció nunca".

Tras eso, según su testimonio, pese a que sus mánagers les "dieron la indicación de esperar un poco o también la opción de cancelar el concierto", ellos decidieron"ir al concierto pues las personas que asistieron no tenían culpa y no queríamos cometer errores".

En su relato añaden que al llegar al evento "habían tumbado el audio con botellas y piedras".

"En el primer video se ve cómo tratamos de dar la explicación pero nunca se nos dejó y alguien que formaba parte del evento dijo las palabras siguientes: 'que si no les convenía nuestra explicación, que se formara'", se lee en el post compartido hace unas horas.

Con los ánimos visiblemente caldeados, "nos tiraron una botella y la seguridad nos sacó del lugar. Y ahí empezó todo el desastre, del cual ningún ser humano merece ser partícipe".

En el post, que los jóvenes reguetoneros comenzaron recordando que además de artistas son personas con familia "que lo que menos se merecen es esto", se refirieron, además, a que les destrozaron la guagua estando ellos dentro, rompieron instrumento y les provocaron lesiones a músicos, incluido Johayron, que se ve en una foto con un ojo vendado.

"En nuestro equipo hay mujeres, hay padres, hay madres, etc!!!!!! Nosotros tratamos de llevar alegría, baile, felicidad, lo que menos esperamos es ser tratados así!! Critíquennos nuestra música, critíquennos nuestra forma de ser, pero nunca nos hagan daño, no nos lo merecemos, somos todos muchachos con ganas de crecer y ayudar a nuestras familias!!", cerraron el post que ha provocado toda suerte de reacciones, desde quienes repudian se acuda a la violencia para expresar malestar, quienes les reprocharon por no cantar y quienes les mandaron mensajes de ánimo y apoyo.

"Yo soy de Las Tunas y siento pena de un comportamiento así del público con las ganas que tengo de un día compartir con los mejores asere y hacen eso por Dios suerte campeones y espero un día participar en su show"; "Ahí para el concierto yo estuve desde las 9 que era que decía los boletos que empezaba, y a la 1 de la mañana no estaban por todo eso, a la 2 yo me fui, no es fácil esperar por algo que ya yo sabía que no se iba a dar, y se pusieron de agresivos porque ya estaban los que estaban esperando, con alcohol y pagaron por verlos cantar y nunca los vi por lo tarde que llegaron, ustedes me disculpan pero eso no se hace"; "Muy triste no escucharlos cantar, tenía mucha emoción, espero estén bien pronto, no estoy de acuerdo con lo que se formó pero también tenían que haber dado una explicación desde temprano porque decían a tal hora Charly Johayron, 30 minutos, y yo misma tuve que ir a sentarme porque las tres de la mañana y nada, no estoy justificando nada de la agresión que conste", dijeron algunos.

"Qué falta de respeto y de educación hay en Cuba por Dios, hasta cuándo en vez de hacerle eso a estos buenos músicos deben hacerlo a ese gobierno que los oprime tanto, pronta recuperación con la cabeza en alto para eso son los mejores saludos desde España"; "Nada justifica la violencia, simplemente es vergonzoso lo que sucedió"; "Esto no se lo merece nadie Charly y Johayron tienen todo nuestro apoyo desde Artemisa, aquí es cierto que llegaron un poco tarde pero dieron un hermoso concierto yo fui y me divertí mucho que otras persona no sepan contenerse es otra cosa nadie se merece ser tratado así", agregaron otros.

"Ya no es casual que donde quiera que vallan ustedes le tiran piedras ya la gente se está cansando de las payasadas suyas"; "Queé decepción de verdad que no entiendo nada, mejor ni opino lo que pienso pero espero que los cojan presos a todos. Me pregunto qué es lo q está pasando porque ya eso no es culpa del gobierno es la gente que son tan frías e inhumanas, por eso los cubanos tenemos mala fama donde quiera que llegamos", se lee también entre los cientos de comentarios que siguieron al post.

En redes sociales, antes de que Charly y Johayron dieran su versión sobre lo sucedido en Las Tunas, circulaban pots desde antes de fans molestos por la larga espera para verlos actuar, algo que finalmente no llegó a producirse.

Facebook / Compra y Venta Chaparra

No es esta la primera vez, sin embargo, que Charly & Johayron tienen algún incidente con una presentación.

En junio pasado, pidieron disculpas tras abandonar un concierto en el Bar Encuentro de La Habana: “Todo es culpa de nosotros, fue culpa de la preparación del equipo de nosotros. Somos seres humanos no somos robots, tenemos derecho a equivocarnos y las cosas no salieron como nosotros esperamos y teníamos planeado”, dijo El Charly.

Tampoco es esta la única agresión que vive un músico cubano recientemente en la isla.

A finales de agosto pasado, la cantante Katia Naranjo recibió un botellazo mientras daba un concierto con la Orquesta Original de Manzanillo en Morón.

Afortunadamente, pese a recibir lesiones en la cara, nariz y dientes, se está recuperando satisfactoriamente.