"Mi ex tenía razón", de Karol G, rebasa los 100 millones de views en Youtube

No hay tema que Karol G lance que no termine siendo un éxito internacional y "Mi ex tenía razón" no escapa de esa realidad que se constata estreno tras otro.

A poco más de un mes de haber aterrizado en Youtube, la canción se ubica en el número dos en el top mundial de vídeos musicales y ya superó los 104 millones de visualizaciones en la plataforma.

"Mi ex tenía razón" / Youtube Karol G

El tema, segundo sencillo que vio la luz del mixtape Mañana será bonito (Bichota Season), está lleno de indirectas (muy directas) a su ex Anuel AA y su actual pareja Feid, a ninguno de que menciona en la letra.

"De verdad no sé por qué carajos fue que lloré / Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné", se escucha en la romántica y melódica canción que sus ritmos de cumbia al estilo norteño y tex-mex, pone banda sonora a la celebración de las segundas partes que son mejores.

La canción es un himno al empoderamiento femenino y a no dejar que criterios de las exparejas del tipo 'no vas a ser feliz' o 'nadie te va a querer como yo' impidan disfrutar de todo lo bueno que depara el destino tras una ruptura.

Hace unos días, durante la gala de los MTV VMAs 2023, Karol G no solo fue una de las celebrities que más flashes acaparó con su look, sino una de las protagonistas de algunos de los momentazos de la noche.

Viral y muy comentado fue el galardón que recibió junto a su coterránea Shakira en la categoría Mejor Colaboración por "TQG".

"Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es algo de otro planeta" dijo tras subir a recoger la estatuilla.

El tema también estaba nominado en la categoría 'Mejor videoclip latino', galardón con el que finalmente se alzó Anitta con "Funk Rave", algo que para Mia Khalifa fue un robo a la colombiana.

Memorable fue también la poderosa actuación de La Bichota en la ceremonia de los prestigiosos premios, donde interpretó dos de sus nuevos temas, "Oki Doki" y "Tá Ok".