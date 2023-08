Viral: Karol G estrena "Mi ex tenía razón" y se convierte en himno para las chicas

El nuevo tema de la cantante Karol G, estrenado este viernes en su canal oficial de Youtube, ha causado furor en las redes sociales y a pocas horas de su estreno ya cuenta con casi cuatro millones de visualizaciones.

La canción "Mi ex tenía razón" ha desatado una ola de comentarios, pues parece hacer referencia a la relación pasada de Karol G con el cantante Anuel AA y a un nuevo comienzo junto al popular músico y compositor colombiano Feid, con quien se le ha visto salir últimamente.

El video salió este viernes 11 de agosto en el canal de Youtube de la cantante, y a 17 horas del estreno ya cuenta con 4 millones de reproducciones. Según la propia Karol G, está dedicada a Selena Quintanilla.

La letra se ha convertido en un himno para las chicas que han pasado por una historia similar a la de la cantante y para aquellos amantes de la cumbia.

A ritmo de texmex y con una playera en la que rinde homenaje a la reina del género, la artista canta junto a una banda mexicana desde un lago cómo ha encontrado una nueva perspectiva y una relación más saludable al lado de Feid: "Todo me gusta al lado tuyo / En la Fila no me tratan como en Fendi / Soy un Makinon pero me tenían en empty / Me sentía fea como Betty / Y ahora estoy pretty".

"Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé, en la cama me curaste todo lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía / A ti sí te creo cuando me dices mi amor", dice el nuevo tema.

El estribillo sigue: "Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor / Que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor" y ha enloquecido a los seguidores de la cantante.

El tema está incluido en el álbum Mañana será bonito (Bichota Season).

La artista dijo que este viernes subió al escenario a su primer show del tour durante el cual promocionará el disco. "Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible. Selena Quintanilla. Te Amo!", afirmó.

"Cada que me siento triste tus canciones son las que me salvan de la tristeza me animan a seguir luchando"; "Mi ex tenía razón encaja con todas las chicas que han superado una mala relación y dejado atrás el pasado sin rencores trae lo mejor de uno mismo y por ende a uno mejor en tu vida. En lo personal, amo a mi actual pareja, es un chico ideal y me trata como una reina, me da mi lugar...como nadie jamás lo hizo", comentaron algunos fans de la artista.

Otro destacó que logra captar el ritmo de la cumbia como un tributo a Selena. "La escuche por Spotify y me dio tantas vibras a las canciones de Selena, una locura de canción, tan llena de ritmos mexicanos, siento la cumbia al buen ritmo".