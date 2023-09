Palabras de un cubano tras visitar su isla: "La tierra que se amó ya no es, ni será"

El psicólogo y profesor universitario Miguel Ángel Roca Perara, radicado en México, estuvo de vacaciones en La Habana y a su regreso al país azteca compartió un texto donde resumen sus impresiones del estado actual de Cuba.

"Rostros amargados y hasta avejentados, un sistema hidráulico colapsado prácticamente, una inestabilidad crónica del sistema electro-energético, un disfuncional (aunque debí decir no funcional) sistema de transporte, un incremento vertiginoso de la violencia y la pérdida de valores, una carencia de prácticamente todo, desde medicamentos muy básicos y de amplia demanda hasta los más elementales alimentos", dijo el profesor en su mensaje.

Se refirió particularmente al tema económico, recordando que los cubanos no piden cosas valiosas sino los recursos más elementales para la vida, pero estos no existen.

"Una estratosférica, galopante e indetenible inflación que a todos afecta, pero sobre todo a los jubilados, en particular a aquellos que dieron lo mejor de sus vidas (por no decir toda su vida) a una causa que hoy convierte su pensión en el precio en el mercado negro, de medio cartón de huevos; una intencionalidad de digitalizar el sistema financiero sin apenas estructura para ello y que ya está generando complicaciones (el kafkiano hecho de venta de CUP físico por CUP digital), y todo ello en el contexto de un discurso oficial que solo anuncia cuánto se va mejorando, pero sobre todo cuánto hay que seguir sacrificándose y trabajando más, para beneficio de quién sabe quién", dijo el profesor.

Explicó que a pesar de todo, él sigue amando a Cuba, pero es quizás una idea de patria que ya no existe, porque cada vez que vuelve a la isla descubre cómo otra parte de su país idealizado colapsó.

"Es aterradora la sensación de que la tierra que tanto se amó ya no es, ni será", confesó el profesor y reconoció que al llegar a Cuba se sentía en "un país que se cae a pedazos para donde quiera que miras".

Facebook Miguel Roca Perara

"Me dolió el ver que un cartón de huevos se venda hasta en 3,000 CUP, mucha más plata que la pensión de los referidos jubilados. Me impactó que tratamos de comprar cebolla y no había, la sustituimos por cebollinos y tampoco. Finalmente encontramos unas incipientes raíces de cebollino con mucha tierra y hoja al costo de 300 CUP (...) ¿Por qué tiene que ser utopía para nosotros?", se preguntó Roca.

El psicólogo dijo que hubo algo que lo afectó especialmente y es el fin de los lácteos para los niños en Cuba.

"Me dejó lacerado. Soy de la primera generación que perdió el derecho a tomar leche con 7 años en 1962, aunque con la promesa (nunca cumplida como tantas) de que un día (como reza un poema nica) correrían “ríos de leche y miel”. Con posterioridad se decidió sustituirla con yogur para los infantes, pero ahora ni eso. Se sustituirá con ¡SIROPE!, quien sabe de qué carajo, tal vez de moringa", comentó.

Roca dijo que sería un gran mentiroso si no expresara su amarga sensación de haber sido burlado y recordó que en pocos días su nieto cumplirá 7 años. "Y... ¡A tomar sirope! Lo mismo él que todo niño cubano merece al menos un digno vaso de leche al día", comentó.

Facebook Miguel Roca Perara

El psicólogo aseguró que su mensaje lleva "más dolor que catarsis, porque no hay una sola mentira".

"He tratado de ser lo mas objetivo y respetuoso posible. Amigos y familiares me han dicho que no escriba más estas cosas, como siempre 'para no buscarme problemas', porque el miedo es otro de los acumulados, pero tal vez lo más triste es el cómplice silencio o la más degradante distorsión de la jodida realidad", expresó.

Este profesional cubano reconoce que no le hace gracia escuchar a sus compatriotas renegar de ser nacidos en la isla pero entiende que no es un comportamiento absurdo.

"Tal vez la Cuba que tanto se amó es la que se lleva en el corazón y se va a cualquier parte del mundo con la persona (...) De seguir las cosas como van, se corre el riesgo de dejar de ser la que aún está en su geografía", comentó el profesor.

Miguel Ángel Roca Perara es Doctor en Ciencias Psicológicas, fue Profesor Titular de la Facultad de Psicología, en Universidad de La Habana, es también Psicólogo Clínico y autor de varios libros y publicaciones especializadas en temas de Psicología.