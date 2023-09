Mánager Boris Arencibia sobre acusaciones de agresión a Ultrack: Es una campaña de desmoralización

El mánager Boris Arencibia se pronunció sobre las reciente acusaciones del influencer conocido como Ultrack, quien alegó haber sido atacado en un restaurante de Miami por el productor.

"Esto ha sido una campaña clara de desmoralización acusarme y muchas amenazas, esto no es lo que estas personas están alegando", escribió el hombre en sus redes sociales, luego de posicionarse en el centro de una polémica con Ultrak, quien los acusó a él y a Lenier Mesa de agredirlo junto a su esposa en un restaurante de Miami.

El productor cubano, que se ha presentado como organizador del Santa María Music Fest, instó a que se demostraran las acusaciones en su contra, tras semanas y meses de amenazas e insultos a su familia, según expresó en redes sociales.

"Los que acusan y ofenden son los creadores de los problemas solo por pensamientos de negocio mi posición política siempre ha estado clara", se defendió.

"Todas las pruebas van a salir ya los abogados están preparado pero sí quiero dejar claro que siempre lo he dicho y repito yo soy y seré un luchador por las libertades de nuestros cubanos, mi forma de ver de la forma que aquí en Miami se lucha, y estar o opinar que debemos cambiar nuestra forma de luchar", dijo.

En su versión, le han causado "daños" a su familia a su imagen, "solo por apoyar un festival".

"Ellos son los que no quieren la democracia, es con ellos y como ellos quieren que sea, si no te acusan y desmoralizan, gracias a muchos que me apoyan y a muchos más, esta lucha es por buscar la unión de los cubanos y crear el camino por los cambios, no defiendo al comunismo, defiendo el Amor y a la unión y creo que siempre he sido claro", concluyó.

Su defensa se produce en el contexto del enfrentamiento con Ultrack, pues este dijo que El Boris y Lenier lo agredieron junto a dos hombres más, uno de ellos su guardaespaldas.

Posteriormente el youtuber dijo que había acusado a ambos ante las autoridades: “Lo mío es policía, denuncia y pa´ los tribunales”.

Por su parte, Chocolate salió en defensa de Lenier y su mánager y aseguró que si hubiera estado allí también le habría dado al influencer.