Cubano muestra cómo vive en un contenedor en Miami: “Aquí soy feliz”

Un migrante cubano mostró cómo vive en un contenedor en Hialeah, Miami, pero dijo sentirse afortunado de tener ese lugar.

El video difundido por la cuenta de Tik Tok @labalsacubana no especifica la identidad de este cubano.

“Así vivo yo, este es el gaito mío, mi camita, mi lamparita. La gente me ve y creen que yo tengo. Qué tengo, nada, esto es lo que tengo yo, y soy feliz”, dice este cubano, que enseña su precaria cocina, su refrigerador y su horno de microondas.

“¿Qué tienes? Tienes humildad que más. Eso es lo que vale bendiciones”, le comentó una usuaria.

“No hay nada como estar vivo y encima sentirse libre”, celebra otro.

A finales de julio, trascendió el caso de un cubano residente en Estados Unidos optó por vivir en el interior de su camioneta ante los altos precios de la renta en el condado de Miami-Dade.

“La Yuma se ha puesto bien mala. Un efficiency te vale 1,300 pesos. Aquí te puedes meter un mes con 100 pesos, resuelves, relajado...”, aseguró el señor en declaraciones al tiktoker cubano Dairon Cano.

El hombre mostró el interior de su camioneta adaptada como vivienda en la que tiene una cama, un televisor y hasta un aire acondicionado instalado por él mismo en la parte trasera del vehículo, todo ello alimentado gracias a un generador eléctrico.

“El tipo vive aquí tranquilo, relax, el tipo no paga renta, no paga luz, no paga agua, no tiene problemas. Ojo con esto, usted se va a ahorrar buen billete”, comentó el tiktoker, quien precisó que el hombre puede parquear su camioneta-casa lo mismo frente a un Walmart que a un establecimiento de Pollo Tropical o donde sea.