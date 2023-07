Cubano vive en su camioneta en Miami: "La Yuma se ha puesto bien mala"

Un cubano residente en Estados Unidos optó por vivir en el interior de su camioneta ante los altos precios de la renta en el condado de Miami-Dade.

“La Yuma se ha puesto bien mala. Un efficiency te vale 1,300 pesos. Aquí te puedes meter un mes con 100 pesos, resuelves, relajado...”, aseguró el señor en declaraciones al tiktoker cubano Dairon Cano.

El hombre mostró el interior de su camioneta adaptada como vivienda en la que tiene una cama, un televisor y hasta un aire acondicionado instalado por él mismo en la parte trasera del vehículo, todo ello alimentado gracias a un generador eléctrico.

“El tipo vive aquí tranquilo, relax, el tipo no paga renta, no paga luz, no paga agua, no tiene problemas. Ojo con esto, usted se va a ahorrar buen billete”, comentó el tiktoker, quien precisó que el hombre puede parquear su camioneta-casa lo mismo frente a un Walmart que a un establecimiento de Pollo Tropical o donde sea.

En el apartado comentarios a su publicación, Cano precisó que el cubano en el momento en que habló con él estaba instalado en la localidad de Westchester, en Miami-Dade.

Las imágenes han generado cientos de comentarios y un debate que cubre un amplio espectro, desde quienes coinciden en que los precios de la renta de viviendas son impagables, hasta quienes elogian la iniciativa de ahorro encontrada por este cubano, de quien no trascendidó qué tiempo lleva en Estados Unidos.

“Él está mejor que muchos, no tiene facturas ni estrés de pagar, así se vive mucho más tranquilo”; “Que Dios lo bendiga. Mientras tenga vida y salud se vive donde sea. Es un guerrero”; “Estoy para instalarme con ese señor”; “Que Dios lo bendiga y lo ayude a salir adelante y pueda estar mejor”; “Cada cual vive como entienda todos somos felices a nuestra forma bendiciones”, “Es un proyecto que tengo en mente”; comentaron algunos internautas.

Tampoco faltaron quienes consideran que no está bien vivir así.

“Tranquilidad es tener un hogar una familia y no estar viviendo esa mala vida, eso es bueno para un tiempo corto, para salir del bache”, dijo alguien rectificando al tiktoker que elogió esta forma de vida.

“Para vivir así me quedo en Cuba", sentenció otro comentarista.