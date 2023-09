"No tengo consuelo", dice madre cubana en espera de visa para despedirse de su hijo fallecido en EE.UU.

Bárbara Sacre, una madre cubana residente en Nicaragua cuyo hijo falleció el 15 de septiembre en un trágico accidente de tránsito en la ciudad de Austin, en Texas, ha reiterado la súplica de una visa humanitaria para darle un último adiós a su hijo.

“Al gobierno americano que me dé esa visa para ver a mi hijo, no tengo palabras ni consuelo”, dijo entre lágrimas la afligida madre en recientes declaraciones al periodista Eduardo “Yusnaby” Rodríguez para Telemundo 51.

“Mi niño estaba tan lindo, lleno de ilusiones. No entiendo cómo esa moto se resbaló y cayó. Ya he implorado en las redes, a Dios, que me dé una oportunidad para abrazar a mi hijo en este último adiós”, implora la madre.

La parte de la familia que residía en Miami se ha trasladado a Texas temporalmente para hacerse cargo de los imprevistos trámites.

“Ella va a tener más paz y más tranquilidad si lo ve, aunque sea muerto”, dijo en declaraciones al citado medio Andrea Ledea, cuñada del fallecido.

Ledea explicó que el joven Lizam Vélez Sacre, quien tenía apenas 19 años, no despertó más tras el choque de su moto con un camión.

Sobre la gestión para la solicitud de la visa humanitaria, Andrea Ledea explicó que el certificado de defunción “se puede demorar varios días” y ese documento es algo que necesitan con urgencia para iniciar la petición de la visa.

La familia ha creado una cuenta en la plataforma de recaudación Gofundme para costear los gastos del entierro.

La cuenta detalla las circunstancias del fatal accidente:

"Estuvo involucrado en un accidente de motocicleta en el condominio donde vivía nuestro hermano mayor. Él y yo fuimos a visitar a nuestro hermano mayor. Él empezó a probar una moto cuando perdió el control y chocó contra un camión estacionado. Perdió la vida instantáneamente, no hubo tiempo para asistirlo o auxiliarlo. Sufrió muchos traumas internos tras el impacto", precisa la petición.

"Mi hermano Lizam Vélez era muy carismático, divertido y cariñoso. Siempre estaba bromeando con todos los miembros de la familia y su sonrisa iluminaba toda la habitación. Lo extrañamos muchísimo y realmente deseamos que nuestra madre pudiera despedirse de él por última vez", concluye la nota en la citada plataforma

En los últimos días las redes se han llenado de cientos de mensajes de condolencias y apoyo a la madre y al resto de la familia.