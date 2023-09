Ricky Martin y Christian Nodal emocionan con nueva versión de "Fuego de noche, nieve de día" 27 años después

Han pasado más de 27 años desde que Ricky Martin lanzó "Fuego de noche, nieve de día", una hermosa balada que ha vuelto a versionar este 2023 junto a Christian Nodal. Manteniendo la esencia del tema original, el dúo canta la hermosa letra mientras que le dan una nueva vida con otros sonidos en los que escuchamos también mariachis de fondo.

La canción aterrizó este martes 19 de septiembre en las plataformas digitales y en Youtube lo ha hecho con un videoclip dirigido por Carlos Pérez grabado en Miami.

Ante esta colaboración del boricua y el mexicano han reaccionado los fans de Ricky Martin, que no podrían estar más felices con el resultado de esta unión.

"Esta colaboración es extraordinaria, han llevado la canción a otro nivel", "Escucho la nueva versión y se me pone la piel de pollo como cuando escuché 'Fuego de noche, nieve de día' la primera vez. Hermosa versión", "¡¡¡¡Muy Bella versión!!! Emocionante como la primera vez que la escuché!!!! Gracias @ricky_martin por mantener estas melodías vigentes con el paso del tiempo", "Que bella creación, uno adaptado al otro, Ricky dando paso a talentos que merecen cruzar fronteras, Nodal sublime y firme, la elegancia y la madurez artística de Martín, son para quitarse el sombrero, que bonito regalo musical!", "Que bálsamo para los oídos y el alma. Melodía y letra de verdad. Un remake fantástico", "Wow definitivamente es un honor volver a escuchar este éxito de Ricky Martín en colaboración con el gran Christian Nodal, me emocionó hasta las lágrimas, esto si es música para mis oídos", son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma de vídeos por excelencia, donde el videoclip no para de sumar reproducciones.

"Volver a grabar esta canción que ha conectado con tanta gente y que 27 años después lo sigue haciendo ha sido algo muy sanador para mi. Además poder hacerlo con alguien como @Nodal que está haciendo cosas maravillosas en la música, lo hizo aún más especial…", comentó el boricua al anunciar el lanzamiento de este tema en sus redes sociales.

"Fuego de noche, nieve de día" fue lanzada en 1995 y forma parte del álbum A Medio Vivir del boricua. Un tema que casi tres décadas después vuelve a emocionar a sus fans.

Ilusionado por este estreno musical, Ricky Martin colgó en su Instagram algunos posts promocionando su colaboración con Nodal. "Que día tan especial. Lanzamiento de mi sencillo “Fuego de Noche, Nieve de día” con @nodal y nominado al @latingrammys. Listo para lo que llega con mucho amor. Hay que celebrar", expresó el boricua, que ha sido nominado a los premios más importantes de la música latina por su disco Play a 'Álbum del Año'.

"Te quiero hermano, gracias por hacerme parte de algo tan especial", respondió Nodal a su colega.

Aquí te dejamos la versión original de "Fuego de noche, nieve de día":