Shakira lanza nuevo dardo contra Piqué en "El Jefe" al dedicarle la canción a su niñera Lili Melgar

Shakira y Lili Melgar, niñera de sus hijos Foto © Youtube / Shakira

Shakira está de estreno con "El Jefe", una canción en la que denuncia las injusticias laborales al lado de Fuerza Regida. Un atrevido proyecto por parte de la colombiana que se lanza a los corridos y en el que también también apunta a su ex Gerard Piqué con el homenaje que hace.

La Barranquillera, que no da puntada sin hilo, canta sobre la desigualdad entre empleados y jefes, por lo que a simple vista no podría relacionar nada de la letra con su sonada ruptura con el exfutbolista. Sin embargo, la artista tiene guardado un as bajo la manda y al final del tema revela que esta canción se la dedica a Lili Melgar.

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta Shakira mientras vemos a Lili Melgar en la pantalla.

Pero, ¿quién es Lili Melgar?

Para los más fieles seguidores de Shakira el nombre y el rostro de Lili Melgar, que aparece en el vídeo, les resultara conocido puesto que ella ha sido niñera de Milan y Sasha (los hijos de Shakira y Piqué) desde que eran pequeños. Pero además de ser una parte muy importante para la vida de los pequeños, también lo fue para la cantante puesto que ella habría sido la persona que descubrió la infidelidad del exfutbolista.

Según señalan algunos medios y fans, ella fue quien le contó a Shakira sobre sus sospechas. Razón por la que Piqué la habría despedido sin pagarle una indemnización económica. De ahí la referencia a la indemnización en la letra de "El jefe".

Estas sospechas parecen confirmarse gracias a Dariana Melgar, hija de la trabajadora, que en su cuenta de X (antes Twitter) reposteó algunos tweets que hacían referencia a toda esta historia.

Captura Twitter

Además, aclaró que su madre sigue trabajando con Shakira. "A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA. TE AMO MAMÁ", dijo en uno de los tweets que publicó tras el lanzamiento de "El Jefe".

Otra frase de "El Jefe" que no ha pasado desapercibida para nadie es "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". Mientras que la artista canta esta frase en el videoclip vemos como sus colegas, Edgar Barrera y Keityn, le intentan tapar la boca para que no la diga, lo que solo puede significar que es un verso dedicado al padre de Piqué.

Recordamos que la colombiana ya le mandó un recado a la madre de su ex en la sesión con Bizarrap. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", dijo en el éxito musical que le ha valido 3 de las 7 nominaciones a los Latin Grammy 2023. 'Canción del Año', 'Mejor Canción Pop' y 'Grabación del Año' son las estatuillas a las que aspira Shakira con la tiradera a Piqué y Clara Chía.