Jacob Forever estrena "Confiesa", su primer tema de salsa urbana

Unas horas después de haber anunciado que llegaría con estreno, Jacob Forever lanzó su "primer tema de salsa urbana", como anunció a través de sus stories.

"Confiesa" se llama la primera incursión del reguetonero cubano en estos ritmos que, a cinco horas de aterrizar en su canal en Youtube, ya alcanzó las tres mil visualizaciones.

Buena parte del videoclip, dirigido por Freddy Loons, se desarrolla en un solar cubano.

Los seguidores de Jacob Forever han recibido muy bien el tema y le han dejado mensajes en los comentarios al vídeo donde celebran su versatilidad, su constancia y su capacidad para convertir en éxito todo lo que lanza.

"Máximo respeto para ti Jacob, no se puede negar que eres de los que más trabajan en el genero urbano. Espero un día ser como él en la música, desde México seguiré adelante, bendiciones a todos aquí"; "Rompiéndola como siempre, bendiciones"; "Muy buena la salsa y la letra durísima, bendiciones Jacob"; "Preciosa me encantó, aparte a usted le queda muy bien la salsa, me encantaría que tuviese en cuenta hacer una bachata", "De que van hablar si es el inmortal bendiciones brother otro palo y esta vez desde el solar", se lee entre las reacciones al sencillo.

Trabajando ya en su tercera colaboración con Dany Ome y Kevincito el 13 que llevará por título "Me enamoré", El Inmortal sigue disfrutando del éxito de sus últimos lanzamientos.

"La Ley", su primer junte con Dany y Kevincito ya tiene más de 5,5 millones de views en Youtube y su segunda colaboración, "Que viva el amor", ya suma más de tres.

Otro de sus tema del verano, "Pa la calle salió", también ha conseguido rebasar la barrera del millón de vistas.

Pero los buenos números para Jacob no quedan ahí pues "Verano permanente, junto a Osmani García, Chacal y El Carli también ha rebasado el millón de reproducciones a tan solo un mes de su estreno.