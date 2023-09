Viral: La reacción de Maluma cuando una fan intenta besarlo a la fuerza

La gira 'Don Juan' de Maluma le está dando muchas alegrías al cantante colombiano, sobre todo por el cariño que está recibiendo de su público, que siempre se vuelca en demostrarle su amor. Sin embargo, hay veces que las muestras de afecto de sus fans se exceden hasta el punto de incomodarle y es inevitable que lo exteriorice con sus reacciones, como le pasó en uno de sus últimos show cuando una espectadora se lanzó a darle un beso.

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo de Maluma pasando cerca de sus fans cuando una de las mujeres que hay entre el público intenta cogerle la cara para darle un beso a la fuerza. Ante esto, él se aparta y reprendió a la seguidora a la vez que el equipo de seguridad le intenta alejar. Aunque no está claro lo que dice Papi Juancho, por su expresión y reacción se ve que no le hizo nada de gracia...

Ante las imágenes, que están dando la vuelta al mundo gracias a la inmediatez de las redes sociales, han hecho reaccionar a miles de internautas que están de acuerdo con Maluma y expresaron el mal comportamiento de la mujer hacia al cantante al forzarle de esta manera.

"Da igual la persona que sea, famoso o no. No se puede venir a tocar ni querer besar, los tiempos de Enrique iglesias ya pasaron", "Que mujercitas el echo de que el sea hombre no tienen porque faltarle al respeto" o "Hay que respetar al artista tampoco es su obligación ir besando a todas las chicas así sean sus fanáticas es una falta de respeto", son algunos de los comentarios de apoyo que recibió el intérprete de "Hawái" o "Coco Loco".

Aunque también hay otros que afearon la reacción de Maluma. "Sigan idolatrando a ellos les dan igual los fans y por ellos es que son famosos" o "Van a gastar el poco de plata y así las tratan... siempre él hace eso...no tiene ni un poquito de empatía con sus fans" o "Tanto esfuerzo para llegar a tener fama y cuando llegan no quieren saber de la gente", son otros de los mensajes que se leen en las redes sociales.

¿Y tú? ¿Qué opinas?