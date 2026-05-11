Maluma sorprende en el Día de las Madres con el anuncio más feliz: será papá otra vez

Maluma sorprendió este domingo a sus millones de seguidores al anunciar que será padre por segunda vez junto a su pareja, la arquitecta colombiana Susana Gómez, eligiendo el Día de las Madres para compartir la noticia más esperada de su vida personal.

El cantante colombiano publicó en su cuenta oficial de Instagram una sola fotografía íntima y emotiva acompañada únicamente de un emoji de corazón azul, sin palabras adicionales. En la imagen aparecen él y su hija mayor, París, besando la barriga de embarazo de Susana Gómez, en una postal familiar que derritió a sus seguidores en cuestión de minutos.

El detalle del corazón azul no pasó desapercibido: fans y medios lo interpretaron de inmediato como una posible pista de que el nuevo bebé podría ser varón, aunque el artista no confirmó el sexo del bebé.

La publicación acumuló más de 2.17 millones de likes y más de 16,000 comentarios en pocas horas, convirtiéndose en uno de los anuncios más virales del año en el mundo del entretenimiento latino.

Entre las celebridades que reaccionaron al anuncio destacaron J Balvin, quien dejó cinco emojis de corazón, además de Prince Royce, India Martínez, Pastora Soler, Lola Lolita y Valentina Ferrer. Los fans, por su parte, inundaron los comentarios con referencias a su famosa canción «Felices los 4», convirtiendo la frase en el comentario viral del momento.

Lo que hace aún más especial el anuncio es el contexto en que se produjo. Apenas una semana antes, Maluma había asistido a la Gala MET 2026 en Nueva York, donde esquivó con elegancia las preguntas sobre si pensaba ampliar la familia, aunque dejó caer entre risas que «quisiera más hijos» y que «estaba practicando».

Susana Gómez, arquitecta colombiana de perfil discreto, es la pareja de Maluma desde 2020. Juntos ya son padres de París Londoño Gómez, nacida el 9 de marzo de 2024 en la Clínica del Rosario de Medellín, Colombia. «El 9 de marzo a las 8:23 a.m. nació el amor de nuestras vidas», escribió el cantante al anunciar el nacimiento de su primera hija.

Aquel primer embarazo también fue anunciado de forma sorpresiva: Maluma lo reveló durante un concierto en octubre de 2023, con el videoclip de su canción «Procura» que incluía ecografías y el gender reveal, declarando que «este es y será por siempre MI MAYOR SUEÑO».

Desde la llegada de París, el artista ha mostrado una faceta mucho más familiar y reservada. Maluma celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta temática de granja en Medellín, y en agosto de 2025 mostró por primera vez el rostro de la niña en redes sociales. La familia reside actualmente en las Islas Turcas y Caicos.

Este cambio de imagen —del símbolo urbano y fiestero al padre de familia entregado— no es casualidad. En abril de 2026, Maluma confesó que quería tener entre tres y cinco hijos en una conversación con Jay Wheeler, y al cumplir 32 años llegó a declarar de forma tajante: «Yo ya estoy casado».

El anuncio del segundo bebé coincide además con el inminente lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, «Loco x volver», previsto para el 15 de mayo de 2026, que el propio Maluma describió como el más personal de su carrera: «Se llama Loco x volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, extrañaba a ese niño soñador y volví».

Dos grandes noticias en una semana que confirman que Maluma vive uno de los momentos más plenos de su vida, y que sus seguidores han abrazado con entusiasmo esta versión más íntima y familiar del artista.