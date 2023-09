Llega aceite solo para núcleos impares en bodegas de La Habana

Residentes en el reparto Luyanó, en el municipio capitalino de Diez de Octubre, se quedaron atónitos al ir a la bodega a comprar el aceite del mes y enterarse que solo estaba disponible el de aquellas viviendas con un número impar de personas.

Surmaily López, miembro del grupo de Facebook "Solo gente de Luyanó", pidió que alguien le explicara el motivo de tal decisión.

"Me dijeron que como yo era número par no me toca, que solo vino para los números que son impares. Por Dios, creo que ya no entiendo nada, si siempre se les ha dado a todos, impar o par; qué trabalenguas. Pero esto es para vivirlo y no para entenderlo", cuestionó.

Captura de Facebook / Solo gente de Luyanó / Surmaily López

Otros usuarios le respondieron que todo se debe a la falta de envases, otro viejo problema que afecta la distribución de alimentos en el país.

"Entraron solo pomos chiquitos, por eso se lo están dando a los núcleos impares, o sea, los que son 1, 3, etc. En mi casa somos 4, tampoco nos toca hasta que entre de nuevo. Ya estamos acostumbrados a estas porquerías", dijo Giselle García.

"No es que sea par o non, sino que a los núcleos que son pares les dieron la vez anterior porque no vinieron pomitos pequeños. ¿Cuántos son ustedes en el núcleo? ¿No son tres? ¿Y les dieron o no aceite la vez anterior? El caso es que si no se los dieron, independientemente de cualquier invento, eso está reflejado en la libreta y si no lo han cogido les toca como quiera que sea", precisó Tony Valdés.

Decenas de internautas mostraron su indignación ante la falta de gestión del gobierno que ni siquiera puede garantizar la venta de un producto tan esencial.

"Ese comentario que los núcleos de números pares no tienen derecho a aceite, pero es que hace dos meses no dan aceite, desde julio, a nadie, ni par ni impar. ¿Cuál es esa medida absurda, unos se engrasan y otros no?", cuestionó una anciana.

"Esto es así, todo es una mierda y una falta de respeto. Vamos a ver si dan el aceite que falta o te lo tumban también como el café", señaló una madre de familia.

Otra relató que le preguntó al bodeguero por qué a un núcleo de dos personas no le dan dos pomos de media libra y ya está, y que él le respondió que era una orden de arriba. "No es fácil esto, lo nunca visto", lamentó la mujer.

"Esto es para volverse loco, que si el arroz vinieron tres libras, que si el pollo es de julio, que los frijoles son de mayo, y al final seguimos en las mismas", sentenció otra anciana.