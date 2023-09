Críticas a parqueador por adueñarse de calle en La Habana: "Toda la zona me pertenece"

Internautas cubanos criticaron la actitud de un parqueador estatal que se ha adueñado de una calle en La Habana donde solo parque su carro quien accede a pagarle lo que él quiera.

La denuncia la hizo David Samuells, periodista del semanario Tribuna, quien el sábado se dirigió a realizar un trabajo en El Vedado, en el área donde se encuentra el hospital Manuel Fajardo, y el supuesto responsable no se lo permitió porque según le espetó, toda la zona que comprende dicho hospital le pertenece.

"No puedes parquear, aunque estés dentro del vehículo. Aquí todos me tienen que pagar. Desde que te vi llegar, miré tu carita y sabía que no bajaría para no pagar... Todo este espacio es mío", le aseguró categórico el parqueador al reportero, a quien le dijo, además, que no le importaba que si el carro era de la prensa y él estaba ahí en función de trabajo.

Captura de Facebook / David Samuells

"El nuevo 'propietario', quien debe responder a la empresa de servicios estatales, aseguró que paga sus impuestos", relató David, quien precisó que el hombre no le entrega ningún comprobante de servicios a los clientes.

"Calculo que sus ingresos diarios superen los casi tres mil pesos, si cada chofer le entrega un billete de 20 CUP, como promedio. O sea, gana más que cualquier médico, cirujano, enfermero de ese hospital e incluso que cualquier periodista", cuestionó en Facebook.

Varios internautas comentaron que se trata de una situación indignante y preocupante, muestra del desorden que impera en el país, aunque otros recordaron que no se trata de un fenómeno nuevo.

"Impunidad, libre albedrío, dejar hacer, violencia, indefensión, pirámide invertida, desempleo, sub-empleo, confusión entre humildes y marginales y vagos. Hasta en los parqueos de los centros de la salud pública gratuita. Primeras medidas revolucionarias: destruir parquímetros. Ahora son dueños de las vías públicas, amparados", señaló otro periodista.

"Si el área es pública (calles y otros espacios inmobiliarios) y como el parqueador no es dueño, pues no tiene absolutamente ninguna facultad para colocar vallas de reservación, o para negarse a que el ciudadano común coloque su automóvil en un espacio vial con aptitud y permiso para ello, su actividad es de mero orden y distribución", detalló un habanero.

"Es una actividad ilegal, se trata de un espacio público, que no puede ser objeto de arriendo ni de actividad económica, de hacerse debe constar autorización de la autoridad competente, marcar los límites y precios y entregar comprobantes", subrayó un padre de familia.

"Esa historia es de años, esos parqueadores tienen su sindicato alli y se toman toda la libertad del mundo a 30 metros de Zapata y C. En fin, el Mal", dijo un ingeniero.