Niña de 10 años ayuda a su mamá a cruzar la meta de una maratón en EE.UU.

Una niña de 10 años ayudó a su mamá a cruzar la meta de una maratón en Estados Unidos, al ver que le faltaban las fuerzas para llegar al final.

Courtney Rich, de 40 años, participó el pasado 9 de septiembre en el Revel Big Cottonwood, una carrera que se realiza en Salt Lake City, en Utah.

A la mujer le estaba costando mucho terminar, cuando de pronto su hija Avery salió de entre los espectadores y fue hacia ella, le extendió la mano y la acompañó a la meta corriendo también.

"El mejor momento de mi carrera de ayer", expresó Courtney en su perfil de Instagram.

El conmovedor video se hizo viral en Internet.

"Un momento que espero que ninguna de las dos olvide. Ella sabía que había luchado en las últimas millas. Oyó lágrimas en mis ojos cuando grité en la milla 24. Nada podía haberme preparado para el momento en que mi hija de 10 años saltaba de entre la multitud y me empujaba hacia la meta. Y entonces me abrazaba, ella me abrazaba", relató la orgullosa madre.

Courtney contó luego a CNN que durante la carrera, pudo sentir que sus piernas se ralentizaban, y que algunas de sus lágrimas eran porque iba a decepcionar a sus hijos.

"Me tomó una fracción de segundo darme cuenta de que: 'oh, esa es Avery, corriendo conmigo'", dijo, y añadió que inmediatamente que tomó la mano de la niña, "cualquier dolor que tenía en mi piernas sentí como si desapareciera".

"En la milla 24... miré mi reloj y fue entonces cuando llamé a mi esposo y estaba llorando, simplemente teniendo un pequeño sentimiento de lástima por mí misma por un minuto", relató a Good Morning America.

Pero su principal anhelo era que sus hijos "vieran que mamá no se daba por vencida", por lo que aceptó la ayuda de su hija sin dudar y juntas llegaron a la final sin problemas.

Por su parte, Avery dijo a CNN: "Estaba pensando que amo a mi mamá, estoy haciendo esto por mi mamá y ella lo necesita. Entonces tengo que hacer esto", sentenció.