Así recibió Daddy Yankee a su hija Jesaaelys en su vuelta a Puerto Rico tras seis años viviendo fuera

Jesaaelys Marie, la hija más mediática de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González, ha cerrado una etapa en su vida al despedirse de la ciudad de Orlando, donde ha vivido los últimos seis años, para volver a Puerto Rico.

La joven, que está especializada en el mundo del maquillaje con su propia marca, regresó a su Puerto Rico natal y la bienvenida que le dieron no pudo ser más calurosa ni llamativa tampoco...

Fue la propia influencer la que compartió en su cuenta de TikTok un vídeo que recoge el gran momento de su llegada a Puerto Rico, donde sus familiares y amigos fueron a recogerla a ella y a su pareja al aeropuerto en un... ¡autobús!

"¿Un recibimiento más boricua que este, mi amor? Imposible", comenta la hija del reguetonero mientras la vemos abrazar a sus padres. "Y de ahí fuimos a casa donde nos tenían una comida riquísima, espectacular, de otro nivel", dijo a continuación, a la vez que en las imágenes podíamos ver el día que vivieron.

"Llegamos a Puerto Rico. Miren como nuestra familia nos recibió. Que mejor que toda tu familia y amistades te reciban. Wow, de verdad que fue una sorpresa bien especial", escribió Jesaaelys al pie del vídeo.

Mientras que la conocida creadora de contenido compartió este vídeo en TikTok y Facebook, en Instagram se despidió de Orlando diciendo: "Cerrando un capítulo en nuestras vidas, estuve casi 6 años en Orlando. viví y crecí tanto en lo personal, como lo profesional. Pude crear contenido, crear mi línea de belleza y por eso estoy agradecida del tiempo que vivimos aquí. ahora con el favor de Dios llegan nuevas bendiciones y mejores oportunidades, y más que eso compartir tiempo en FAMILIA. gracias Dios por permitir estos momentos".

Además, días previos la joven explicó a sus seguidores que la razón de su mudanza y su vuelta a Puerto Rico era la soledad que sentía en Estados Unidos.

"Sentía que si seguía viviendo aquí iba a botar años, básicamente en soledad. No solo mi familia vive allá, sino la familia de Carlos y sus amistades. Todo nuestro núcleo y nuestro support system está en Puerto Rico. La razón por la que a mí me dio depresión fue por este sentimiento de soledad que llevo arrastrando hace como dos, tres años. No fue por nada de las redes ni por estar mucho tiempo en las redes", confesó Jesaaelys, quien comienza una nueva etapa de su vida junto a los suyos en Puerto Rico.