"Papá es el que cría", le dicen a Tekashi 6ix9ine tras verle con la hija de su novia Yailin

Yailin revolucionó las redes sociales con el lanzamiento de "Mía", una emotiva bachata para su hija Cattleya, fruto de la relación que tuvo con Anuel AA.

La cantante dominicana le canta a su hija de seis meses en esta bonita canción, para la que ha contado con la ayuda y el apoyo incondicional de su novio, Tekashi 6ix9ine. Además de verle en algunas de las escenas del vídeo cuidando y jugando con la bebé, también se encargó personalmente de que el escenario del audiovisual fuese perfecto para que su chica y su hija grabasen allí.

Así se puede ver en el propio vídeo musical de "Mía" y también en otro clip que colgó el rapero neoyorquino en su perfil de Instagram, donde le vemos trabajando poniendo y quitando globos, midiendo paredes para preparar el decorado perfecto y explicando donde va cada escenario.

"Hay mucha envidia y miseria. Soy el mejor en lo que hago, así que lo entiendo. Este vídeo es para los que no soportan y opinan. Ya descansen, que mañana hay que trabajar", dijo el joven en Instagram.

Los seguidores de los 'colaboradores' (como se hacen llamar Tekashi 6ix9ine y Yailin) se han rendido ante el rapero y le felicitaron por apoyar a su chica y ejercer como un buen padrastro para Cattleya. Incluso muchos recordaron que "padre no es el que engendra, sino el que cría". Una frase que se repite mucho en la publicación de Instagram.

"Yo solo sé que padre nunca ha sido quien engendra sino quien cría, yo a él lo amoooooo", "Se te ve mucho el amor que sientes por ella, eso se llama ser un verdadero hombre", "El novio, Manager, productor, director y padrastro", "Con un padrastro así, no se necesita un padre biológico", "El mejor padrastro", "Padre no es quien engendra padre es quien cría", "Papá es quien cuida y proteja y siempre está, no quien te hace! Dios le bendiga!" o "Padre es quien cría", son solo algunos de los comentarios al respecto que se leen en las redes sociales.

En su perfil de Insagram, la cantante de "Chivirka" le agradeció a su novio todo lo que hace por ella. "Gracias a mi Danny, @6ix9ine que lo haces todo. Nada es imposible contigo a mi lado. Y gracias a mi equipo que se que no es fácil trabajar

conmigo", comentó la artista, mencionando también al cantante y compositor cubano Lenier Mesa.