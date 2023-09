Rodeado de su familia, J Balvin celebra el lanzamiento de sus nuevas Air Jordan con gran fiesta en Medellín

J Balvin está de estreno, y en esta ocasión no tiene nada que ver con su música sino con una nueva colección de zapatillas que acaba de presentar de la mano de la marca Nike Jordan.

El cantante colombiano va a por sus terceras Air Jordan y estas en están inspiradas en los atardeceres de Medellín, su ciudad natal y donde celebró este nuevo lanzamiento rodeado del amor de su familia y algunos colegas que no se quisieron perder la fiesta que hizo de presentación.

Junto a su pareja, la modelo Valentina Ferrer, sus padres y su hermana, José Osorio (nombre real de J Balvin) presentó al mundo sus Air Jordan 3 x J Balvin en una gran celebración de la que hemos podido ser testigos gracias a las fotos y vídeos que subieron en las redes sociales de la noche mágica que vivieron.

En esta ocasión, las zapatillas están inspiradas en un atardecer y no son tan coloridas como las que ha lanzado antes. En las imágenes podemos ver que son blancas y el toque de color está en la parte de abajo, donde están reflejados los colores que se pueden ver en un atardecer como el amarillo, naranja, rosa o azul.

Un calzado que también lleva el símbolo de la carita sonriente con los ojos en forma de rayo, una de los dibujos que representan al intérprete de "Mi gente", en la parte de atrás del talón.

Sin duda, las zapatillas prometen convertirse en una de las más deseadas de esta temporada.

"Un atardecer en Medellín, siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades", es la frase con la que J Balvin presenta sus Jordan Sunset.

"Hoy solo me siento agradecido porque me doy que cuenta que cuando hacemos las cosas con pasión casi que el éxito es garantizado. Es mi tercer drop con @jumpman23 , es uno más que especial por que lleva literalmente a mi ciudad por el mundo entero y me hace sentir más que orgulloso, FELIZ. Gracias a todos los que pudieron tener los Jordan 3 Medellin Sunsets y sobre todo gracias a mi ciudad MEDELLÍN por hacerme lo que hoy soy", comentó J Balvin unos días atrás en sus redes sociales anunciando este lanzamiento tan especial para él.