Madre cubana se desploma tras visita sorpresa de su hijo luego de tres años sin verlo

El video de otro reencuentro sorpresa de un migrante cubano con su familia en la isla ha vuelto a estremecer las redes tras la reacción de su madre.

“¡Sé cuánto deseabas abrazar a tu abuela, tu hermana y tu mama!”, comentó en Tik Tok la usuaria Heidy Artal Naranjo, quien difundió el video del reencuentro de su pareja con su familia tras 3 años.

La reacción de la madre, que se desploma tras ver a su hijo, ha conmocionado a muchos cubanos.

“Pero tú estás tas loco, cómo tú me vas a hacer eso”, se oye decir a la madre, limpiándose las lágrimas, tras recuperarse y momentos antes de fundirse en un abrazo con su hijo.

“Es inevitable no llorar. El recuento, ese abrazo, y esa música es tan fuerte, y más a muchos cómo yo que se prohíbe la entrada a Cuba, por buscar la libertad”, ha comentado una usuaria

“No hay un video de estos que no me haga llorar, pero este me llego de verdad. Felicitaciones, estoy loca porque llegue mi momento también”, dice otra.

Los videos de reencuentros de cubanos emigrados con sus familiares en la isla, las visitas sorpresas, los apretados abrazos en aeropuertos de cualquier rincón del mundo, van camino de convertirse en un género propio: uno cuyo rasgo distintivo por excelencia es la emoción.

A mediados de septiembre, una joven cubana mostró en un video la reacción de felicidad que tuvieron sus padres en Cuba al verla llegar por sorpresa en viaje desde Estados Unidos.

En TikTok la joven que se identifica como Alis Cubanita dejó imágenes conmovedoras del reencuentro que tuvo hace poco con su familia en Cuba.

Alis había dicho a sus padres que fueran al aeropuerto a recoger dos maletas, pero les ocultó la gran sorpresa, que ella también iría en ese vuelo y no lo haría sola, la acompañaba su hija.

A inicios de mes, por su parte, trascendió el video de Jessie, una cubana residente en Miami, Florida, viajó por sorpresa a su casa en la isla, donde se reencontró con sus papás, con sus perritos y con los “pocos” familiares que le quedan en su pueblo, el municipio cabecera de la provincia de Artemisa.

“Mi papá se asustó”, escribió la joven en el emotivo video publicado en Tik Tok en dos partes, en el que resumió sus experiencias en la isla, y es que resulta que el abrazo de reencuentro con su padre los pilló nada menos que en mitad de un apagón.