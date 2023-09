Broma de Heydy González a su hija Galilea: "No se pierdan su reacción"

Heydy González: Me divertí mucho con esta broma a mi Galilea

Lo que parecía iba a ser un tiempo juntas de madre e hija preparando el desayuno terminó en una inesperada broma de Heydy González a su hija Galilea.

En sus redes sociales, la actriz compartió un vídeo del momento en que, cuando iban a romper los huevos, ella decide cascar el suyo en la cabeza de su hija.

Tras unos segundos en los que la niña parece no saber cómo reaccionar, luego sonríe, mientras le corre un poco de clara por la frente, y pasa a romper el suyo -todo ello en medio de las carcajadas de su mamá.

"Mamá, ¿tú viste lo que me hiciste? Tú me rompiste un huevo en la cabeza. Ná, tú estás loca; casi me rompo la cabeza entera", dice Galilea ya al final del vídeo, antes de salir del plano de la cámara que filmaba la escena.

"Me divertí mucho con esta broma a mi Galilea", dijo Heydy al compartir el vídeo, y viendo la escena, no hay dudas de que así fue.

Las reacciones al post no se hicieron esperar, muchas celebrando la buena relación que hay entre ellas.

"Me he reído pero muchísimo con Gali ella es un show. Bendiciones para todos"; "La niña es igual a Heidy... es que se parecen mucho"; "Me encanta, soy fanática a esa hermosa familia bendiciones"; "Qué bella Galilea hermosa tiene talento igual a su mamá bendiciones"; "Qué manera de reírme, cuánta belleza junta, es reconfortante ver madre e hija así"; "Sin palabras que manera de reír, bendiciones para las dos"; "Muy lindas las dos siempre con usa sonrisa y buena vibra salud y muchas bendiciones", le comentaron algunos.

Otros, en cambio, repararon en la reacción de sorpresa de la niña o reprocharon la broma: "Acabaste con ella la cogiste de sorpresa"; "Galilea no espera esa técnica"; "Jajaja, no le gustó mucho, después se relajó!!. Qué bella es!!"; "No pobrecita"; "Lindas. Pobrecita"; "Pobrecita Galilea"; dijeron en ese sentido.

Y algunos opinaron que ahora la niña debería responder de similar forma: "Gali ahora te toca a ti"; "Después viene el desquite"; "Por eso churri te canta mala, Gali haz algo"; "Espera la venganza", se lee entre los más de 200 mensajes que siguieron al post compartido hace unos días.

Galilea es protagonista frecuente de las redes sociales de su mamá, quien no escatima en dedicarle emotivas publicaciones y presumir del tiempo que pasa con ella y lo mucho que disfrutan juntas.

En julio pasado Heydy desempolvó una preciosa foto de cuando estaba embaraza de su primogénita, que asegura es "la página más hermosa que ha escrito el destino en mi vida. Mi promesa mantenida".