Vecinos reaccionan a niño de tres años encontrado muerto: "Guanabacoa está de luto"

Residentes del municipio Guanabacoa, en La Habana, exigen justicia ante el presunto asesinato de un niño de tres años que fue encontrado este viernes en la nevera rota de un vecino.

"Hoy Guanabacoa se viste de luto, justicia para el pequeño asesinado, justiciaaaa vuela alto pequeño Ángel aunque no te conocí me conmueve y me destroza como madre que soy. Madres, no es cuestión de política, es el dolor de una madre, alcemos la voz, pidamos justiciaaaaaa. Guanabacoa y todos queremos que pague", afirmó una internauta en Facebook, donde circulan otros mensajes similares.

"Qué tristeza y qué dolor tan grande, no puedo creer que existan manos tan sádicas capaz de cometer un acto tan atroz con un angelito que comenzaba a vivir", "Me uno al dolor de esa madre, pido justicia para ese angelito de tan solo 3 añitos", son otros comentarios que pueden leerse en redes.

Publicación en Facebook

Fuentes oficialistas confirmaron este viernes el hallazgo del cadáver del niño, que previamente había sido reportado como desaparecido en ese municipio habanero.

El menor fue identificado como "Eudis Yanyel Bueno Bec", y no como "Erwin", como indicaba el reporte en redes de su desaparición, que corrió como la pólvora en las últimas horas y fue replicado incluso por perfiles oficialistas, entre ellos el del usuario “Maikel Hernández”, quien confirmó en el apartado comentarios de su publicación que el menor apareció muerto y que "se investigan las causas" de su deceso.

Una nota publicada en el perfil de Facebook Habana Noticias informó que el niño "fue encontrado sin vida en las cercanías de su vivienda" y que "la PNR trabaja en esclarecer el hecho".

La escueta nota añade que se darán a conocer los resultados de la investigación a través de canales oficiales y pide a la población no hacerse eco de imágenes en las aparece el cadáver del menor, por respeto al dolor de la familia.

Los cubanos denuncian que ya no se sienten seguros en ninguna parte y piden a las madres extremar los cuidados con los niños. Nadie está a salvo, afirman.