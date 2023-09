Aparatosa persecución policial en Miami: Hasta 10 patrullas persiguen a sospechoso de tiroteo

Una aparatosa persecución policial a alta velocidad terminó con dos arrestos en el Dolphin Expressway, luego de que más de diez vehículos policiales se lanzaran a la caza de los sospechosos involucrados en un tiroteo en Miami.

Imágenes aéreas del helicóptero de Telemundo 51 mostraron a varias patrullas persiguiendo un Volkswagen Jetta blanco que iba a gran velocidad, mientras que usuarios de redes sociales que se desplazaban por la autovía también compartieron grabaciones del suceso en el sitio Only in Dade.

Acorde al citado medio, distintas agencias policiales estuvieron involucradas el viernes en una persecución a alta velocidad por varias carreteras del sur de la Florida, que terminó en un choque y el arresto de los dos sospechosos.

Los fugitivos condujeron a toda velocidad, primero por el Florida's Turnpike en dirección norte y luego por el Dolphin Expressway hacia el este. El auto terminó chocando con otro vehículo y detenido por un cono de construcción a la altura de la avenida 22.

Agentes de la policía de Miami rodearon el auto y tras momentos de tensión, el conductor salió del vehículo y se entregó. Un segundo sospechoso también fue arrestado en el lugar.

A finales de agosto, una persecución policial que involucró hasta 10 patrulleros se inició en Miami al darse a la fuga un joven en un control de carretera.

“Según testigos, la policía intentaba realizar una parada de tráfico cuando el individuo decidió no cumplir las órdenes de los oficiales, convirtiéndola en una persecución a alta velocidad que incluía a otros 10 coches de policía”, reportó la página de sucesos Only in Dade.

Días antes, el conductor de un Ford Mustang de color azul escapó de una persecución policial también en Miami, luego de provocar el caos en la vía pública y emprender una fuga en sentido contrario por varias avenidas.

A pesar de verse cercado por dos autos patrulleros de la policía de Miami, y de los evidentes esfuerzos que hicieron dos agentes por detener al conductor –llegando incluso a amenazarle con su pistola-, este se las arregló para escapar cometiendo todo tipo de infracciones, circulando en sentido contrario y violanado el límite de velocidad establecido.