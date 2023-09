Cubanos indignados ante mensaje de comunista canadiense durante exhibición de Plantadas en Canadá

Espectadores cubanos que asistieron el jueves a la exhibición de la película ‘Plantadas’ en Canadá protestaron indignados ante la intervención de una joven de ese país que comenzó a leer un mensaje propagandístico alabando la paz social y el avanzado feminismo instaurado en Cuba gracias a la llamada “revolución”.

“Los comunistas no descansan. La única función empañada por la presencia de cómplices del castrismo fue en Montreal, donde, de repente al terminar la función, una joven -acompañada de un entusiasta adoctrinador que le incitó a levantarse- [quiso] leer tres hojas preparadas de antemano en defensa de la dictadura castrista en Cuba”, denunció en sus redes sociales el realizador del filme, Lilo Vilaplana.

Presente en la sala de proyección, el director de la película estuvo ente los que se dirigieron a la joven para informarle que su declaración era una “falta de respeto” a las víctimas del régimen cubano, en especial a las sobrevivientes y familiares de las valientes mujeres que se plantaron ante la represión de la dictadura.

“No alcanzó a leer todo su panfleto retórico y seguramente escrito desde el consulado castrista en esa ciudad. Fue una acción bien pensada, enviando a una cándida joven que con sus ‘afirmaciones’ de conocer Cuba, no vio lo que se mostraba en Plantadas”, denunció el director de una película que rinde homenaje a las presas políticas cubanas víctimas del castrismo.

En Montreal, luego de la exhibición de ‘Plantadas’, la joven canadiense tomó la palabra para relatar su experiencia de seis meses como estudiante en la Universidad de La Habana, resaltando la tranquilidad que se vive en las calles de Cuba, sin violencia y sin peligro alguno por el hecho de ser mujer.

“Genoveva Canaval, ex presa política cubana me dijo: No puedo permitir esto. Está ofendiendo a mis muertos… El público asistente se encargó de darle una lección de historia de Cuba y mostrarle el verdadero rostro de la dictadura castrista”, indicó Vilaplana.

El filme, que narra la historia de presas políticas cubanas que no se sometieron a la disciplina carcelaria del régimen castrista, rompió récord de audiencia tras su estreno en Miami en marzo pasado, pese a competir con superproducciones de Hollywood.

La cinta comenzó a exhibirse al público el 17 de marzo en los cines del Dolphin Mall, uno de los principales centros comerciales de Miami, cuyo festival de cine reconoció al filme con sendos premios en su 40 edición: Galardón del público y Mejor película hecha en esa ciudad del sur de Florida; compartido con Febrero, del joven cineasta cubano Hansel Porras.

La película narra la historia de Alina, Luisa y América, tres mujeres que, tras luchar por restaurar y estabilizar la democracia en Cuba, se dan cuenta de que han sido traicionadas por el líder de la revolución.

Las tres mujeres comienzan a enfrentar y desafiar al nuevo sistema y terminan siendo encarceladas. "Sus vidas se entrelazan en la desgracia que soportan dentro del calabozo de una cárcel donde se violan sus derechos humanos sin respetar su condición de mujeres", señala el cartel.

“Esta acción donde probaron fuerza les salió muy mal a la embajada que representa a Canel y sus lacayos. ‘Plantadas’ seguirá mostrando el verdadero rostro de esa tiranía que hoy tiene encarcelados como presos políticos a más de mil cubanos solo por pensar distinto y por pedir libertad”, concluyó Vilaplana.

Finalmente, entre reproches de los cubanos asistentes a la proyección, la enviada de La Habana y su mentor tuvieron que marcharse de la sala sin poder terminar la lectura de su irrespetuoso panfleto.