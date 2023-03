Se estrena "Plantadas" en Festival de Cine de Miami

La película Plantadas, del cineasta cubano Lilo Vilaplana, un homenaje a las presas políticas cubanas víctimas del castrismo, se estrenó este domingo en el XL Festival Internacional de Cine de Miami.

A poco más de un mes de develarse el tráiler oficial del filme, el público expectante pudo finalmente apreciar el largometraje inspirado en la historia de un grupo de presas políticas cubanas, con guión de Ángel Santiesteban-Prats, Ninoska Pérez Castellón y Vilaplana, quien compartió dirección con su hijo Camilo.

"Cualquier persona que vea esta película y sea cubano y no le afecte es un ser humano que no tiene corazón ni conciena. Ver el sufrimiento de estas señoras, de miles como ellas, me afectaron profundamente. Estas muejres que tenemos aquí tienen más coraje que la gran mayoría de los hombres en el mundo", dijo en el estreno el comisionado de Miami, Joe Carollo, quien conminó a todo los cubanos a asistir a las salas de cine a ver el fillme.

La película, que empezó a rodarse en agosto y estuvo lista en diciembre, cuenta con las actuaciones de Alina Robert, Claudia Toma, Rachel Vallori, Yuliet Cruz, Ariel Texidó, Daniel Romero, Luis Manuel Álvarez, Lily Rentería, Larisa Vega, Amarilys Núñez, Juanita Baró, Vivian Ruiz y Frank Egusquiza; entre otros.

Vilaplana había reconocido previamente la importancia de que Plantadas tuviera como primer escenario el festival de cine en Miami, "donde se encuentra el corazón del exilio cubano, donde vive la mayoría de estas mujeres y sus familiares, que lo dieron todo por Cuba y donde también reposan los restos de otras valientes que no alcanzaron a ver este film".

Captura de Facebook / Daysi Ballmajo

La periodista Daysi Ballmajó, quien asistió al estreno, agradeció a las "mujeres valientes que lucharon por la libertad de Cuba y sufrieron años de un cruel presidio político" e inspiraron la película.

Captura de Facebook / Thais Franco

También la activista y expresa política Thais Franco dedicó un conmovedor mensaje donde reconoce el martirio de las prisioneras políticas que aún permanecen recluidas y "sufren con decoro en las mazmorras de la dictadura".

Captura de Facebook / Lilo Vilaplana

En palabras de su director, la película es una denuncia a la dictadura castrista, que ha socavado todos los derechos de las mujeres que piensan distinto en Cuba. En imágenes compartidas por el realizador en sus redes sociales se evidencia la gran ovación del público luego de disfrutar el largometraje.

En 2021, Plantados, también dirigido por Lilo Vilaplana, fue merecedor del Premio del público en la edición de ese año del Festival Internacional de Cine de Miami.