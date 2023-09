Artistas cubanos lamentan muerte de cantante Tirso Duarte, asesinado en Colombia

Artistas cubanos lamentaron la muerte del cantante Tirso Duarte, asesinado con un arma blanca en Colombia, donde residía hacía varios años.

Tirso, de 45 años, falleció el viernes en un hospital del distrito de Tumaco, departamento de Nariño, donde se encontraba reportado de grave tras ser apuñalado.

Antiguos colegas y compañeros del músico en Cuba expresaron sus condolencias en redes sociales.

"Hermano, te vi cantar desde el comienzo, con el paso de los años vi tu desarrollo melódico, tu creatividad y tu talento se dispararon de manera impresionante para ser uno de los más grandes intérpretes de la historia de nuestro género. Injusta manera de morir, me duele en lo más profundo, pero quedarán tus canciones imborrables para la historia de la humanidad", expresó en Facebook Mayito Rivera.

Captura de Facebook / Mayito Rivera

"Fuiste cantante, compositor, pianista, productor, orquestador. Ayudaste a todos los que te encontraste delante y dejaste un obra maravillosa. A ti habrá que escucharte para toda la Vida. Cantante Impresionante. Gracias por todo. Dios te bendiga", expresó.

El rapero Yotuel Romero recordó que conoció a Duarte cuando integraba la orquesta Los Chicos de la Salsa, de los hermanos Christian y Rey Alonso, hijos de Pachi Alonso.

Captura de Facebook / Yotuel

"Coño, acere, te me fuiste rapidísimo. Vuela alto, 'Tirsón' y sigue tocando ese piano, maestro", dijo en su Facebook.

La excantante de Los Van Van Yeny Valdés compartió en su perfil de Facebook una foto juntos.

Captura de Facebook / Yeny Valdes & Teambahia Music

"No éramos los súper amigos…. Pero esto duele, ¡coñooooo! No es justo tanta violencia en este mundo, no. Descansa en paz, Tirso. Gracias por tu música. Gracias por ser genuino. Yo sé que Colombia también te llora", expresó.

Conocido como 'La Perla del Pacífico' o 'El Ángel Negro', Duarte desarrolló su carrera en los últimos años en Cali, Colombia, con su proyecto Tirso Duarte y su Orquesta.

Duarte fue un cantante, compositor, pianista y arreglista que integró grandes orquestas en Cuba antes de emigrar a Colombia. Comenzó como tecladista de Pachito Alonso, fue pianista de La Charanga Habanera hasta 2001 y luego se convirtió en una de las voces principales de NG La Banda. También fue fundador de la orquesta Pupy y Los Que Son Son.

"Me entristece mucho tu partida, no te tocaba. Qué privilegio el mío el de haber coincidido en tiempo y espacio con tu inmenso talento, tu versatilidad, tu impronta. No voy olvidar esa manera de cantar, de inspirar, de tocar el piano, de componer, de arreglar. Qué grande fuiste, bro", comentó en Facebook el cantante Alain Daniel.

Captura de Facebook / Alain Daniel

"Descansa en Paz, querido Tirso Duarte; paz a tus restos", pidió Maykel Blanco, pianista y líder de la orquesta Salsa Mayor.

Captura de Facebook / Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor

"Apenas tomo un segundo mi teléfono para ver las redes y me entero de tan fatídica noticia. De los más grandes cantantes que he conocido en mi vida, de los pocos de su generación de los que puedo decir que fue un referente para mi y para muchos. Vuela alto, Ángel Negro, que aquí siempre tendrás mi respeto, admiración y cariño", subrayó en Facebook Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y La Verdad.

Captura de Facebook / El Niño y La Verdad

"PD: Las anécdotas junta nos las llevamos tú y yo", concluyó.

Facebook

"No he parado de llorar, aún no entiendo cómo de me fuiste, mi mejor amigo. Hacía mucho que no sentía un dolor tan fuerte", lamentó Michel Maza.

Tirso Duarte, conocido como 'La Perla del Pacífico' o 'El Ángel Negro, fue víctima de un ataque con arma blanca esta semana que le causó heridas muy graves.

Según el medio local 90 Minutos, una de las hipótesis alrededor del incidente "estaría relacionada con un supuesto ataque con cuchillo y garrote, posterior a una presentación en Tumaco".

"Al parecer, lo hirieron con un arma cortopunzante", señaló.

"Médicamente le realizaron una craneotomía para liberar presión. Sin embargo, está bastante grave y, si despierta, lo más probable es que no vuelva a ser el mismo", añadió la publicación.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien también había reportado su delicado estado de salud, publicó en su cuenta oficial en Twitter un mensaje de condolencias.

"Ha partido un timbero de verdad, a todos los vecinos del Oriente de Cali, en especial de su Vergel querido, a su familia y amigos mis sinceras condolencias. Tirso Duarte con todo su talento, era ante todo pueblo, ritmo, cadencia y fuerza", escribió.