Tía de niño encontrado muerto en Guanabacoa explica por qué pone en duda versión de los vecinos

Yalnieris Bec Sabatela, tía de Eudis Yanyel Bueno Bec, el niño encontrado muerto en el habanero municipio de Guanabacoa el pasado viernes, aclaró por qué la familia del menor fallecido no cree en la versión dada por las personas en cuya casa apareció el cadáver del pequeño.

El principal argumento gira en torno al extraño comportamiento de los residentes en la vivienda, quienes -según el testimonio de los familiares de Eudis- no se habrían sumado a la búsqueda colectiva y quienes además negaron el acceso a su casa para buscar al niño, explicando que ya habían buscado y que no estaba.

“En primer lugar ninguno de los miembros de la familia donde se encontró el niño buscó al menor junto al pueblo, familiares y policía, tanto es así que desde el inicio de nuestra búsqueda pedimos buscar en ese lugar y ellos lo impidieron, diciendo: ‘ya buscamos y aquí no está’... De esto pudieran dar fe personas del pueblo que allí se encontraban y que les pidieron lo mismo”, explicó Bec Sabatela.

Al argumento de que la niña de la vivienda fue quien cerró la puerta del refrigerador, la tía de Eudis también reaccionó.

“Supongamos que la niña cerró la puerta: ¿creen ustedes que esa menor que no sabe, ni mide por su edad lo que supuestamente hizo cuando comienzan los gritos por el niño ella no va a reaccionar y comentar a su familia que su amiguito está en ese lugar?”.

“Además, cabe destacar que a esa niña no la dejan sola ni un momento: ¿Cómo no ver que el niño estaba o no en su casa si según la historia que ellos cuentan estaban lavando en el patio? ¿Cómo no ver a los niños ni lo que ocurría? ¿Por qué negar la búsqueda en el lugar? ¿Por qué tardaron tanto para decir que allí estaba?", cuestionó la tía del pequeño.

"¿Cómo ser tan crudo para dar la noticia después de tantas horas? ¿Por qué el dueño del cuarto donde estaba el refrigerador repentinamente decide no dormir esa noche allí? Estas y otras interrogantes faltan por aclarar para saber la verdad de este suceso”, añadió Yalnieris Bec.

La mujer dijo que llegar al fondo de lo ocurrido ciertamente no les devolverá al pequeño Eudis, pero asegura que sí les “pudiera devolver la tranquilidad de saber que este dolor no quedará impune”.

En otra publicación más reciente, Bec Sabatela contestó a las personas que juzgan a la madre del niño y a la familia del menor por no estar pendientes de él o por dejarlo jugar en casa de un vecino.

"¿Cómo juzgar a una madre por su niño jugar con un amiguito, si la gran mayoría de los niños cubanos lo hacen? ¿Cómo una madre pudiera pensar que su niño estará en peligro por jugar con otro?", cuestionó.

Bec Sabatela aprovechó para acotar que más que eso, quienes reciben a niños ajenos en su casa deben "tener más responsabilidad y cuidado".

"Se supone que confiamos en el cuidado que existe por parte de cada familia con la que permitimos jueguen nuestros niños", concluyó.

Captura de Facebook/Yalnieris Bec Sabatela

En las últimas horas el periodista cubano radicado en EE.UU., Mario Vallejo, indicó -citando como fuente el testimonio extraoficial de un vecino de la zona- que la policía ya tendría un dictamen definitivo en lo relativo a la investigación en curso, y que la conclusión sería que lo ocurrido fue un accidente.

Sobre los motivos por los cuales no se habrían escuchado gritos del niño pidiendo que lo sacaran del lugar, Vallejo dijo que -según su fuente- es porque en la pérdida de oxígeno el paso de la vida a la muerte es tranquilo, como una debilidad que da lugar a un adormecimiento, que finalmente lleva a la muerte.

En declaraciones previas al propio Vallejo y a Mario J. Pentón, la madre del niño pidió justicia y manifestó que no creía que lo sucedido haya sido un accidente.

El pasado fin de semana, más de un centenar de familiares, vecinos y allegados del niño Eudis Yanyel Bueno Bec dieron un último adiós al menor en el cementerio de esa localidad.

El gobierno de La Habana, por su parte, compartió una nota en Facebook en la que informó que la causa preliminar de la muerte era asfixia y que el menor no sufrió violación ni ultraje alguno.

No obstante, la información precisó que la investigación del caso se mantenía abierta. La citada fuente oficial admitió que había varias personas detenidas, pero hizo un llamado a evitar especulaciones y acusaciones sin pruebas.

Al cierre de esta nota, ni el gobierno de La Habana ni otros perfiles oficialistas han dado cuenta de que ya exista un dictamen definitivo sobre el caso.