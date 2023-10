Ofrecen millonaria recompensa por información sobre asesinos del músico cubano Tirso Duarte en Colombia

En medio de la consternación por el reciente asesinato del músico cubano Tirso Duarte en Colombia, la Alcaldía de Tumaco ofreció una recompensa millonaria a quienes brinden información que ayude a localizar y arrestar a los autores del crimen.

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta $ 20 millones a quien nos dé información que nos permita rápidamente la individualización y captura de los responsables de este lamentable hecho”, dijo la alcaldesa María Emilsen Angulo.

En un video dirigido a la opinión pública, la mandataria local afirmó que se descartaba la hipótesis de que el homicidio se hubiera perpetrado durante un atraco o en otro hecho de inseguridad en esa ciudad, según informó el periódico regional El País de Cali.

“Se descarta con total certeza que la muerte del cantante sea producto de atraco u otra situación de orden público. También se descarta que sea a consecuencia de situaciones de tipo política o de otra índole”, dijo Angulo.

La alcaldesa refirió que, según la versión oficial de las autoridades, el cantante, compositor, pianista y arreglista cubano, de 45 años, se encontraba departiendo en una casa de familia, junto a otras personas, cuando “se presenta una situación de intolerancia lo que aparentemente termina con este fatal desenlace”.

Posteriormente, puntualizó Emilsen, “fue encontrado por la patrulla de la Policía Nacional que al evidenciar el cuerpo del cantante gravemente herido, al parecer con objeto contundente y cortopunzante, es enviado de inmediato al centro de atención Divino Niño”.

Según el portal de noticias 90 Minutos y otros medios de comunicación locales, este fin de semana fue capturado un hombre que habría participado en estos hechos y se identificó a un segundo responsable que es buscado por las autoridades.

En un mensaje emitido en nombre de la comunidad, Emilsen pidió perdón por este acto de violencia: “Ofrecemos al mundo disculpas públicas de este vergonzoso acto, pero pedimos no estigmatizar a una comunidad de gente buena trabajadora, amable, alegre y salsera”.

Añadió que resulta “algo extraño que quizás uno de los pueblos de este país que más amó a Tirso Duarte, sea precisamente el lugar donde asesinan” al artista.

Reconoció que el músico cubano “realizó aportes valiosos e importantes a nuestra cultura, con el cual tuvimos el privilegio de compartir en eventos, carnavales y festividades”.

Los habitantes de Tumaco y Cali rindieron sentidos homenajes desde este fin de semana al “Rey de la Timba”. El velorio del cantante tuvo lugar el domingo en el Coliseo María Isabel Urrutia de Cali.

Este martes, en una caravana en la que retumbaron sus populares temas salseros, los caleños acompañaron el cuerpo de Tirso hasta el cementerio Jardines de la Aurora, donde habría de ser sepultado.

En el último adiós a Tirso, fanáticos y amigos del cantante corearon “Pa’ Cali”, tema que el artista dedicó a la ciudad: “No me importa si mañana muero, no tengo dinero, ni nada que dejar. Solo sé que yo me voy pa’ Cali, que el día está bueno y hay que aprovechar”.

Tirso falleció el viernes último en el Hospital Departamental de Pasto, en Tumaco, departamento de Nariño, donde se encontraba reportado en estado de gravedad, tras un ataque con cuchillo y garrote en el tórax y el cráneo, posterior a una presentación.

La Policía en Nariño reportó entonces que agentes lo encontraron sobre la vía pública del barrio La Cordialidad, zona urbana del municipio de Tumaco, con heridas causadas por un “objeto contundente y un arma cortopunzante”.

Aunque el músico, conocido en Colombia como “La Perla del Pacífico” y “El Ángel Negro”, había desarrollado su carrera en los últimos años en Cali, con su proyecto Tirso Duarte y su Orquesta, en Cuba era popular por haber integrado importantes orquestas.

Nacido en La Habana, Tirso comenzó su trayectoria como tecladista de Pachito Alonso y más tarde sería el pianista de la Charanga Habanera hasta 2001.

El cantante se convirtió luego en una de las voces principales de NG La Banda y también fue fundador de la orquesta Pupy y Los que Son Son.