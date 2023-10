Karol G: "Me sueño siendo mamá y teniendo mi familia"

Tras el abrumador éxito de Karol G con su tour Mañana Será Bonito por Estados Unidos, la Bichota se encuentra preparada para conquistar Latinoamérica y ya ha anunciado las fechas en las que cantará en países como Argentina, México, Brasil o, por supuesto, su Colombia natal.

En medio de está gran noticia para los fans latinoamericanos de la famosa cantante, concedió una entrevista a la cadena RCN donde habló de sus inicios de la música, sus planes de ser mamá y también lo que para ella supuso ser reconocida junto a Shakira en los MTV VMAs 2023.

"La gente no sabe pero yo empecé en el 2006 en el Factor XS, hace 17 años y hoy estoy diciendo que 17 años después que estuve dándole, dándole, dándole. No sé cómo, mis padres me apoyaron y creyendo que era posible y se nos dio. Para mí es importante hablar de eso que no es la parte tan bonita, es la parte más dura, es especial y hay que estar fuerte", dijo sobre el salto que ha dado su carrera en estas casi dos décadas de trabajo.

Sobre sus planes de maternidad, comentó: "Me sueño siendo mamá y teniendo mi familia. Con mi carrera todavía tengo muchas metas, pero me dejo sorprender por la vida".

Además, cabe señalar que en una entrevista reciente a Rolling Stone, confesó que el momento de tener su propia familia "se está acercando". Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y que sorprendieron a muchos de sus fans.

"No sé, quizás en el futuro voy a tomar más tiempo para mí. Como hacer una pausa y otros negocios de los que más adelante sabrán", agregó Karol G al especializado medio, dejando una puerta abierta a tomarse un descanso para ser mamá.

Recordamos que desde hace años la artista tiene una relación con el colombiano Feid. A pesar de ser discretos y llevar su relación con hermetismo, es habitual verles juntos y mandarse guiños a través de canciones, redes sociales o incluso en sus actuaciones musicales.

Durante la entrevista con el canal de televisión colombiano, la Bichota también habló sobre uno de los momentos más especiales de su carrera: su colaboración con Shakira.

"Lo que me pasó con Shakira nunca me lo hubiera imaginado. Salir con ella a celebrar un premio. Es la cosa más colombianada más chimba. ¿Qué puede ser más icónico después de tener una colaboración con Shakira? ¡Tener un premio con ella!", comentó emocionada.