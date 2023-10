Madre e hijo cubanos en prisión por robar a punta de pistola casi 800 mil dólares en joyas en Hialeah

Madre e hijo de origen cubano fueron arrestados por el robo a mano armada de cerca de 800 mil dólares en joyas a la dueña de un salón de belleza en Hialeah, que además vendía joyería a sus clientes.

Los implicados en el caso Lourdes Díaz (55 años) y Julián Flores (24), ambos residentes en Naples, están acusados de cargos por asalto a mano armada.

El informe de arresto -citado por America Tevé- revela que durante más de un mes Lourdes Díaz frecuentó el local, ubicado en el bloque 7700 y la avenida 28 del oeste de la ciudad, donde se ganó la confianza y se hizo “amiga” de la víctima, a la que hacía muchas preguntas sobre la mercancía, pero nunca le compraba nada.

El pasado 16 de septiembre la víctima salía del establecimiento con un maletín donde guardaba las joyas, cuando se le acercó Julián Flores vestido de negro, con un pasamontañas y portando un arma de fuego.

Según las autoridades, en ese momento se produjo un forcejeo y Flores golpeó en la cabeza con el arma a la víctima y después hizo un disparo al aire, por lo que la mujer, temiendo por su vida, soltó la maleta con las joyas.

Julián Flores y su madre -quien lo esperaba en un vehículo- huyeron de inmediato del lugar en una SUV Chevrolet Equinox. Sin embargo, parte del robo a mano armada quedó captado en video por cámaras de seguridad del lugar.

Después del robo, Lourdes Díaz se comunicó por vía telefónica con la víctima para decirle que se había enterado de lo ocurrido y que estaba a la orden para prestarle cualquier tipo de ayuda.

Los investigadores pudieron determinar que la chapa de la SUV había estado antes en una SUV Ford que estuvo cerca de la escena del robo en los días previos. La SUV Ford había sido alquilada por Díaz en una agencia del Aeropuerto de Miami.

A ellos se suma que una publicación Julián Flores en redes sociales presumiendo las joyas que se había robado, favoreció que la policía diera con el paradero del joven y posteriormente con el de su madre.

La policía pudo ubicar a la sospechosa por su teléfono celular y detenerla en la calle. En el momento del arresto le encontraron dos bolsas con joyas correspondientes con las que tenía la víctima en su maletín.

Tras el arresto, la policía recuperó joyas valoradas en 800,000 dólares.

“Nunca me imaginé que fuera capaz de hacer semejante cosa. Ella me llamó como si nada pasara. La verdad, me sentí sorprendida cuando supe que era ella. Agradezco que la policía hizo su trabajo y gracias a Dios están donde tienen que estar”, dijo la víctima en declaraciones a la prensa local.

Lourdes Díaz y Julián Flores no tenían antecedentes penales, pero la jueza Mindy S. Glazer determinó que permanezcan en prisión sin derecho a fianza.