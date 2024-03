Hombre se atrinchera en una casa móvil de Hialeah

Jordan Kozyak es detenido por la policía Foto © Captura de video/Telemundo51

Un hombre que se atrincheró en una casa rodante que alquilaba en un vecindario de Hialeah, mantuvo en tensión a la comunidad durante cerca de ocho angustiosas horas del viernes último, y finalmente fue arrestado por las autoridades.

Identificado como Jordan Kozyak, de 46 años y aparentemente con trastornos mentales, el hombre penetró en la madrugada en una vivienda ubicada en el área de la Calle 17 y la Sexta Avenida del Oeste de Hialeah, cuyos propietarios le alquilaban una casa móvil aledaña al lugar.

Según un reporte de El Nuevo Herald, Kozyak habría tomado esa decisión luego de sostener una discusión con los dueños por el pago de la renta del tráiler.

Alrededor d las 2 a.m. del viernes, la policía recibió una llamada que alertaba sobre un robo en desarrollo en la residencia, adonde Kozyak intentaba entrar por el ático. Posteriormente, al percatarse de que no era un extraño, los propietarios advirtieron al servicio de emergencia que no se trataba de un robo, pero que el hombre se había atrincherado en la casa rodante.

Cristian González, uno de los residentes de la vivienda, declaró a Telemundo51 que Kozyak ingresó al inmueble por el desván y luego de que ellos lograran echarlo, lanzó una amenaza y sacó un arma.

“Él entró por el ático... sacó una bombilla eléctrica circular... trató de romperla como para acceder a la casa... se justificó con que estaba revisando la internet que se había quedado sin internet”, relató González. “Lo logramos echar y (…) entonces casi hizo una pequeña amenaza, pero hizo una amenaza, y fue cuando sacó el arma en el garaje”.

Lisa Rans, dueña de la residencia donde ocurrió el incidente, dijo que Kozyak “padece de esquizofrenia y con toda la presión de la nueva ley que la gente no puede vivir ahí…[en tráilers] parece que fue la presión”.

Kozyak se parapetó en la casa rodante, por lo que debió intervenir el equipo de tácticas especiales. Al respecto, la policía explicó que el operativo fue necesario por precaución, pues se sabía que el hombre podría estar armado.

“Esto es una señal de lo que hemos estado hablando... que estos tráilers y casas móviles son un peligro para todos, policías, bomberos y residentes... donde esta persona vivía es una lata”, advirtió José Torres, del Departamento Policial de Hialeah.

Durante la negociación de la salida pacífica del hombre, los residentes del vecindario tuvieron que ser evacuados.

El vecindario estuvo en vilo hasta bien entrado el día, cuando los agentes policiales sacaron al hombre esposado, tras lo cual recibió atención médica inmediata.

Kozyak enfrenta cargos ante la ley por intento de robo a vivienda ocupada y asalto agravado por uso de arma de fuego. Sin embargo, las autoridades no han encontrado el arma que, según los propietarios de la vivienda, tenía su inquilino.

En enero, la ciudad de Hialeah aprobó una ordenanza urbanística que restringe la cantidad de tráilers y botes que se pueden tener en una casa, por razones de seguridad.

El uso de vehículos recreativos para alquilarlos como viviendas en zonas residenciales es ilegal en Hialeah y está afectando el orden urbano en la “Ciudad que Progresa”.