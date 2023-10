Asesinan a cubano en su casa en Artemisa

Un cubano residente en Güira de Melena, municipio de Artemisa, fue asesinado en su casa, según reportes en redes sociales.

La víctima fue identificada como Yuyo Hernández, de 60 años y miembro de la comunidad LGTBI+.

Captura de Facebook / Haidelyn Padrón

Amigos, vecinos y allegados lamentaron su muerte y condenaron la violencia que se ha apoderado de las calles de Cuba.

"Qué tristeza ver cómo le apagan la vida a una persona inocente, que descanse en paz y se haga justicia", pidió una mujer.

Captura de Facebook

"Todavía no me lo creo, no sé que está pasando en Güira de Melena, la policía no hace nada, un hombre tan bueno y luchador no se merecía eso, ojalá y cojan los culpables", expresó la habanera Haidelyn Padrón en su Facebook.

Captura de Facebook / Haidelyn Padrón

De acuerdo con testimonios en redes, el móvil del crimen fue el robo, aunque esto no ha sido confirmado.

Captura de Facebook

El proyecto Babilonia Güira, un mini cabaret local donde la comunidad LGBTI+ presenta sus shows con travestis, compartió un mensaje de condolencias en Facebook.

"El colectivo de trabajadores del proyecto Babilonia se une al dolor por la pérdida de un gran amigo de la casa cliente fundador de nuestro proyecto. A nuestro Yuyo (la figura) que brille para ti la luz que no tiene fin", señala el post.

Captura de Facebook / Babilonia Güira

Obel Gonzales Hernández, artista transformista anunció que el establecimiento no abrirá sus puertas el sábado en señal de duelo.

"Güira de Melena está de luto junto a nuestro proyecto Babilonia por tanta tragedia y dolor. Este sábado NO abrimos nuestras puertas, NO abre Babilonia porque ya no está entre nosotros mi queridísimo amigo el Yuyo. (...) La justicia tiene que ser divina y hacer pagar al que te hizo daño", expresó en Facebook.

Captura de Facebook / Obel Gonzales Hernández

La actriz y activista LGTBI+ Kiriam Gutiérrez afirmó que su comunidad está abogando por sus derechos, lo cual incluye una ley integral contra la violencia de género.

Captura de Facebook

"Que se tipifiquen los crímenes contra la comunidad LGBTIQA, los feminicidios y transfeminicidios. Pero nada, seguimos peor cada día", aseguró.