Asesinan a custodio de una tienda en reparto Bahía de La Habana

Tienda El Rocío, donde presuntamente asesinaron a la víctima (foto de referencia) Foto © Facebook/TiendasCaribe_HabanaEste

El custodio de una tienda en divisas del reparto Bahía (Guiteras), en el este de La Habana, apareció muerto este martes y, presuntamente, fue asesinado mientras se encontraba trabajando, según reportes preliminares en plataformas digitales.

La víctima era guardia de seguridad de la tienda El Rocío, en ese reparto del municipio Habana del Este, tenía 51 años y su cadáver fue hallado en la mañana, pero no dentro del establecimiento comercial, sino en un basurero, informó el reportero de sucesos Niover Licea en redes sociales.

De acuerdo con personas que lo conocían, el occiso se llamaba Efrén y residía en el municipio Regla.

En su primer reporte del crimen, Licea reveló escalofriantes detalles. “Lo botaron en un basurero y le pusieron un machete al lado. Al parecer, estaba muy golpeado y habría sufrido tortura”, describió.

Se presume que “entraron a la tienda a robar y, lamentablemente, él estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada” y “lo golpearon”, señaló.

El reportero precisó que, pese a ser encontrado en la mañana, el cuerpo de la víctima no fue retirado hasta alrededor de las 2:00 de la tarde.

“Los familiares y personas que lo conocían exigen justicia”, y una investigación urgente para determinar qué sucedió, subrayó Licea.

Asimismo, comentó sobre el alza de la violencia, los crímenes y robos en el país, cuya “población ha sido abandonada a su suerte” por las autoridades.

“Cuba ya no es un lugar seguro, eso fue un periódico de ayer”, sentenció, y apuntó a la desidia, ineficacia y corrupción de la policía y otras fuerzas del orden que no se están ocupando de garantizar la seguridad ciudadana.

Una publicación en un grupo de Facebook de clientes de la tienda El Rocío también dio a conocer el cruento suceso. Según comentó una persona, el hombre fue asesinado a machetazos.

Captura de Facebook/CLIENTE DE LA TIENDA EL ROCÍO DEL REPARTO BAHÍA

El cuerpo del custodio fue velado el martes en la noche, en la funeraria de Regla, dijo una vecina en los comentarios al video en YouTube. Sin embargo, señaló que el velorio demoró porque no había carro fúnebre para trasladarlo, un problema que se ha hecho frecuente en Cuba y es parte de la crisis de los servicios funerarios en todo el país.

“Es muy doloroso, se llamaba Efrén, era mi vecino y muy querido por todos, es de aquí del municipio Regla. Qué gran tristeza, anoche yo estaba en la funeraria con todos los vecinos y familiares, y a las 11 de la noche no había llegado su cuerpo, porque no había carro fúnebre para trasladarlo. Realmente estamos todos consternados”, expresó la mujer, que se identifica como Indara Reyes.

Otra persona afirmó que en Guanabacoa fue arrestado un hombre sospechoso de ser el autor del crimen, pero esa información no ha sido corroborada hasta el momento.

Conmocionados por el crimen, varios cubanos han expresado su preocupación y temor ante la inseguridad en el país debido a la delincuencia.

“Ya no hay paz, es muy triste lo que estamos viviendo”, lamentó una joven en Facebook. “Qué cosa más grande, las cosas que están pasando, así no hay quien viva, no se puede ni salir al policlínico de noche porque hay tremenda oscuridad, el reparto está oscuro y muy peligroso, qué horror”, fue el sentir de otra mujer residente en Bahía.

Hace apenas una semana, el asesinato de otro custodio sacudió a la ciudad de Santiago de Cuba. Miguel, quien era el guardia de seguridad de la notaría ubicada en la calle San Pedro, entre San Basilio y Santa Lucía, fue hallado muerto y con signos de violencia que apuntan a un homicidio.