Ya está aquí "Louvre", lo nuevo de Yomil en colaboración con Hellxxo: "Música diferente para los oídos"

"Louvre", el nuevo tema de Yomil Hidalgo en colaboración con Hellxxo, ya está disponible en el canal en Youtube del reguetonero cubano.

"Música diferente para los oídos", avisó Yomil al anunciar el lanzamiento del nuevo sencillo de su nuevo disco F5, que verá la luz el 9 de este mes.

"Aquí les dejamos el tercer estreno de F5 una colaboración con un gran artista y amigo @hellxxo al estilo deep house, tratando de variar y llevar cambios de género en nuestra isla para tratar de llamar la atención en otros mercados, esperamos que les guste y que se suscriban para que sean los primeros en notificar los próximos videos que estarán saliendo del álbum F5", se lee en la descripción en Youtube del clip, dirigido por Diego Corona.

"Este es el antes y después de nuestra era de la música cubana. Bendiciones Yomil. Gracias por ser tan visionario, por no irte por el camino fácil de las palmadas a contratiempo. Esto simplemente te separa del resto"; "No me arrepiento de decir que eres el mejor y te apoyamos siempre yomil para que sigas creciendo hasta la muerte real hermano tu fan nomber one"; "Todo lo que toca se convierte en oro Yomil. Esto e' fresh!!!"; "El Yomil tirando como pa los mejores tiempos, como pa los tiempos de Doping hasta M.U.G."; "Este tema está demasiado fuerte hermano es para llevarlo lejos", celebraron sus seguidores en los comentarios al clip, que a 15 horas de estrenado superaba las 9 mil visualizaciones.

"Crazy Bebé" y "Tareko" -este último en colaboración con Andy Isasi- son los dos otros temas del disco de Yomil que ya han sido estrenados.