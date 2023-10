El Boni canta a los cuatro vientos su nuevo estreno: "Estoy soltero"

La soltería de El Boni no solo ha sido el tema de sus más recientes publicaciones y reels en redes sociales, sino también el de su último estreno musical.

“Estoy soltero”, si titula su nuevo sencillo y el artista cubano se ha encargado de cantarlo a los cuatro vientos para que quede muy claro que está sin compañía.

“Ya disponible `Estoy Soltero´ En mi canal de Spotify El Boni”, anunció en su Instagram junto a un video en el que aparece cantando un fragmento.

Qué mejor manera de promocionar el lanzamiento que interpretando el tema a torso descubierto, enseñando los frutos de sus ejercicios en el gimnasio y así de paso mostrar que puede ser un soltero codiciado.

“Porque no estoy pa´ esas crisis / Porque te pones en fase / Aunque vayas a ver al padrino pa´ hacerme un amarre / Estoy disponible estoy soltero / Mami con dinero y sin dinero / Hago siempre lo que quiero estoy soltero / No te enamores de mí que yo no sirvo pa´ ti”, dice una parte de la letra.

Algunas frases de la canción recuerdan ese exitazo de Ebblis Valdivia Diaz, “El Boni está pasmao”, cuando era una de las voces más populares de La Charanga Habanera,

Tras separarse de la modelo cubana Amanda Díaz, el cantante le ha sacado partido a su soledad compartiendo divertidos videos en Instagram de las cosas malas y buenas de ser soltero.

No obstante, ha estado debatiéndose entre seguir soltero y formar una familia, pero cuando mira a los “diablillos” de sus sobrinos se le quitan un poco los deseos.