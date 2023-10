El Boni anima a sus seguidores a bailar su nuevo tema "Estoy soltero"

Con un vídeo en el que baila al ritmo de su último tema, "Estoy soltero", El Boni invitó a sus seguidores a dejarse llevar por la melodía y sumarse al reto.

"#challenge tira tu paso si estás solter@ y si no... también #estoysoltero disponible en todas las plataformas", escribió en su cuenta en Instagram al compartir el clip, donde se le ve presumiendo de sus mejores movimientos de cintura.

"Boni, hermano. Se vale envejecer como el resto de los mortales. No es justo"; "El Boni un muchacho bonito y sencillo que no no tiene money money pero tiene un millón de amigos, lo mejor de nuestros tiempos"; "Hermoso como siempre"; "Qué temita más bueno, buen día campion"; "Amo esta nueva fase"; "Bonito y pegao"; "Me encantó"; "Team Boni activo"; "Ese es Boni ojos bellos"; "Disfruta mucho tu soltería", reaccionaron sus fans a su baile.

En el sencillo, Ebblis Valdivia Diaz -nombre real de El Boni- canta a su nuevo estado tras haberse separado de la modelo cubana Amanda Díaz, una nueva fase de su vida a la que no deja de referirse en sus redes sociales, donde hasta ha mostrado los pros y contras de estar soltero.

Con divertidos vídeos, que evidencian su faceta más creativa y desenfadada, ha sacado las risas de sus seguidores que adoran ser testigos de hilarantes vídeos como el compartido a principios de septiembre, donde representa a los dos yo que se debaten en él: el que quiere formalizar una relación y el que prefiere, en cambio, disfrutar de no tener pareja.