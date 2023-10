Se estrena en Miami "Welcome to la yuma", serie con un elenco de artistas cubanos de lujo

Después de mucha espera este viernes finalmente se estrena en Miami “Welcome to la yuma”, una serie de Pronyr Tv que tendrá un elenco de lujo con destacados artistas cubanos.

Andy Vázquez, Rachel Cruz, Zulema Cruz, Erdwin Fernández, Felito Lahera, Leonardo Santiesteban, Ramoncitín Veloz, Roxana Montenegro, Yerlín Pérez, Ana Lidia Méndez, Yerandy Basart, son algunas de las actrices y actores que forman parte de esta producción, con la que muchos cumplen el sueño de seguir actuando fuera de Cuba.

Captura Instagram / Pronyr Tv

La serie “llena de drama, humor y fantasía”, según la reseña cuenta la historia de una pareja que “salen de la isla huyendo del régimen comunista con la promesa de un mejor futuro, pero al llegar a Miami se encuentran con otra realidad”.

Bajo la dirección de dirección de Tony Salup, la producción general de Orlando Fundichely y la idea original de Javier Berridy, el equipo de esta serie recreará muchas de las experiencias que viven los cubanos al llegar a Miami.

Captura Instagram / Pronyr Tv

“`Welcome to la yuma´ es lo que le ha pasado a todo el mundo que ha llegado a este país. `Welcome to la yuma´ es el sueño de todos los que emigramos en una serie. Todas las cosas lindas que te pueden pasar, todas las barbaridades que te pueden pasar, todas las meteduras de parta que uno hace cuando llega y después ver que tienes la oportunidad de prosperar en este país y prosperar en Miami sobre todo”, dijo en una entrevista Ramoncitín Veloz.

Captura Instagram / Pronyr Tv

Varios artistas en Instagram y también la cuenta oficial de Pronyr Tv en esa red social compartieron adelantos de la serie que promete ser en extremo divertida.

Rachel Cruz publicó incluso cómo fue el detrás de cámara de algunas de las escenas que grabó caminando a pleno mediodía por el Expressway y pidiendo limosnas en un semáforo.

Captura Instagram / Pronyr Tv

Solo restan unas horas para este estreno con el que seguramente muchos cubanos se sentirán identificados.