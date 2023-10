Mawell le deja los puntos claros a Dany Ome: "La trayectoria, los rangos se respetan"

Las disputas en el género urbano continúan, sobre todo entre los más jóvenes exponentes; Mawell acaba de lanzar una arremetida contra Dany Ome, luego de que este último lo llamara “sanaco”.

En una directa en Instagram el intérprete de “La Triple M” le dejó algunos puntos claros a Dany Ome y especificó que era un mensaje únicamente para él.

“Yo no te voy a ofender como tú hiciste diciendo que yo soy un sanaco, pero veo que hablaste cosas que no tienes que hablar, hablaste cosas que son inciertas (…) Yo no me he dedicado a hablar de ti. Yo he visto tus canciones con Jacob, los éxitos que estás teniendo y yo jamás me he puesto a ofenderte”, aseguró el cantante.

“Cuando tú tengas un tema con 16 millones en tu propio canal de YouTube, sin disquera, sin otro artista, tengas 10 millones en streaming en Spotify con esa canción, tengas más de un millón y medio de videos en TikTok con esa canción, cuando en 10 países de Europa y Latinoamérica tengas la canción en el top 50, que esté en los Billboard de varios países, que esa canción la bailen los famosos de todos los países, cuando tengas todas esas cosas te dedicas a hablar conmigo”, aclaró el reguetonero.

“Respeta, que la trayectoria, los rangos se respeten”, lanzó Mawell sin temor a equivocarse.

La reacción del artista tuvo que ver con una reciente directa en la que Dany Ome se refirió a las declaraciones de Mawell de que internacionalizó el reparto con “La Triple M”.

A su juicio antes que él hubo otros artistas que lo hicieron: “Antes de ti existe `Guachineo´, existen mil dos cosas. Tú eres un sanaco déjate de jodedera que tú llevas 28 años cantando”.

Sin embargo, Dany Ome no fue el único que reaccionó al comentario de Mawell, también lo hizo Fixty Ordara, pero la respuesta de Mawell a este último fue en buenos términos sin buscar confrontación.