Maluma se emociona hasta las lágrimas durante su show en el Madison Square Garden: Así fue el emotivo momento

Maluma se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera como artista. El lanzamiento de su álbum Don Juan ha sido todo un éxito, al igual que la gira correspondiente con la que está recorriendo Estados Unidos. Y precisamente en la última parada de su tour, Nueva York, el cantante colombiano de 29 años no pudo contener las lágrimas de felicidad por todo lo que está logrando en su trayectoria profesional.

El escenario que vio las lágrimas del cantante fue el Madison Square Garden, en Nueva York, donde en un momento dado del show, el artista rompió en llanto ante su público.

Del emotivo momento circulan varios vídeos en las redes sociales gracias a asistentes que grabaron al artista emocionado. Incluso a Papi Juancho le costó recobrar la compostura para seguir con el concierto.

De la noche mágica que vivió el intérprete de éxitos musicales como "Hawái" o "Felices los cuatro", compartió algunas fotos en Instagram que resumen cómo disfrutó de la velada en la que el Madison Square Garden, el cual se iluminó con colores de la bandera colombiana.

"El Madison Square Garden se vistió tricolor anoche", comenzó diciendo Maluma. "Me levanté con una sonrisa que me durará toda una vida. Gracias New York, gracias latinos. Esto apenas comienza", aseguró el artista.