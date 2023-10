Llueven memes tras excusa de ministra para justificar falta de chícharos en Cuba

A falta de tres meses para que comience la congelación de los ríos en Canadá, los cubanos calientan las redes con infinidad de memes inspirados en las palabras pronunciadas en la Mesa Redonda por la ministra de Comercio Interior (MINCIN), Betsy Díaz Velázquez.

“Estábamos en un periodo, de enero a mayo, donde se congelan los ríos de Canadá y no pueden exportar. Son dinámicas que la población no conoce y que nos obliga a suplir con frijoles o chícharo”, dijo la ministra en horario de máxima audiencia en la Televisión Cubana.

Conocida por los cubanos como la “Mesa Retonta”, el programa dejó para su historia la imagen del periodista Randy Alonso asintiendo con su énfasis habitual a semejante razonamiento de la ministra del ejecutivo de Miguel Díaz-Canel.

Quienes tuvieron luz ese día en su casa y resistieron el bombazo desinformativo de Díaz Velázquez sin sufrir un accidente cerebrovascular, se habrán podido enterar de que Cuba ya no produce frijoles, que el régimen ya no cumple con la leche para niños hasta los siete años, sino hasta los tres, y que embarazadas y enfermos no tienen leche, entre otras desgracias relacionadas con la canasta básica de alimentos.

Con el país cayendo por el abismo de la emergencia alimentaria, los cubanos todavía no pierden la ocasión de reírse de sus desgracias, y las explicaciones de la ministra sobre los ríos congelados de Canadá y su exportación de chícharos se convirtieron en carne de memes en redes sociales.

CiberCuba comparte algunos de ellos coincidiendo con esa frase de Groucho Marx que dice que: “El humor es la razón cuando la vida se ha vuelto loca”.