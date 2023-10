Anuel AA, operado de urgencia: "Fue cuestión de vida o muerte"

El cantante puertorriqueño Anuel AA sorprendió en redes sociales con una publicación que ha desatado, a partes iguales, la preocupación y el apoyo de sus seguidores.

Junto a una imagen donde se le ve en una cama de un hospital, Anuel informó que lo habían operado "de emergencia" este sábado.

"Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte", detalló en su post, en el que lamentó no poder "seguir trabajando ahora mismo". "Estoy vivo, eso es lo único que me importa", agregó en su ya viral post.

"Rompecorazones iba salir en dos semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de hp, es la 1ra vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar… los amo!!!!!!!", dijo en su post, que ha desatado una lluvia de buenos deseos y mensajes de apoyo.

"Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias", cerró la publicación, que a doce horas de compartida ya rebasaba los 4 millones de likes y los 104 mil mensajes.

De momento, el intérprete boricua, cuyo nombre completo es Emmanuel Gazmey Santiago, no dio más detalles de por qué había tenido que ser intervenido de urgencia para salvar su vida, ni contó dónde se encontraba hospitalizado.

"Ya se está acercando el momento de que salga Rompecorazones ustedes ni se imaginan, el EP parece un álbum. Me voy a quedar con la industria entera este año y voy a dominar el género y no estoy hablando namás de música", había asegurado Anuel tan solo una semana antes.

Ahora, sus seguidores solo esperan que se recupere completamente y que este triste episodio quede en un gran susto , para poder seguir disfrutando de verlo bien y de lo próximo que lanzará para seguir deleitando a su público.