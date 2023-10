Anuel AA promete revolucionar la industria con "Rompecorazones": "Voy a dominar el género"

Tras el estreno de "Oh na na", Anuel AA está calentando motores para la presentación de su EP Rompecorazones. Un trabajo discográfico que lleva meses adelantando y que, según dice el cantante, promete ser uno de los lanzamientos del año.

Ya unos días atrás, el trapero aseguró que se llevaría el ansiado Grammy con su próximo disco. Unas afirmaciones que pusieron las expectativas muy altas con la nueva música que lanzará próximamente Anuel AA, que volvió a ponerle los dientes largos a sus fieles incondicionales con su último post.

Acompañando algunas imágenes y vídeos de su concierto en Panamá, en el que incluso subió uno de sus lujosos autos al escenario, el intérprete de "Más rica que ayer" dijo: "Ya se está acercando el momento de que salga Rompecorazones y ustedes ni se imaginan. El EP parece un álbum".

"Me voy a quedar con la industria entera este año y voy a dominar el género, y no estoy hablando nada más de música", dijo el cantante de música urbana sobre su próximo proyecto, que está cada día más cerca de ver la luz.

¿Con qué sorprenderá Anuel?

Su hija Cattleya debuta en un videoclip

Mientras el famoso reguetonero se prepara para este lanzamiento musical, una semana atrás pudimos conocer a su hija Cattleya, fruto de la relación que tuvo con Yailin La Más Viral. La presentación de la bebé de seis meses incluso paralizó las noticias que iba a dar el cantante a sus fans.

"Hoy iba a anunciar música nueva pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le presenten atención a lo negativo", dijo Anuel, reaccionando así a "Mía", la emotiva bachata que le dedicó su ex a su hija y en cuyo videoclip aparece Tekashi 6ix9ine con la bebé.