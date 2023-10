¿Tiene miedo? Maluma pide a sus fans que pregunten a J Balvin por qué no fue a entrenar con él

Aunque en sus comienzos no tuvieron la relación más cercana, con el paso del tiempo Maluma y J Balvin fueron acercándose hasta tener una bonita amistad en la que el sentido del humor y las bromas tienen un buen espacio.

En infinidad de ocasiones, los dos cantantes colombianos han causado sensación entre sus seguidores con sus divertidas interacciones en redes sociales, en las que muchas veces se lanzan reproches y rivalizan por diferentes motivos. Algo que volvió a suceder en las últimas horas.

En esta ocasión fue Papi Juancho el que mencionó a su colega al colgar una imagen presumiendo de su tonificado cuerpo. En concreto de sus definidos abdominales. Una cita con el deporte a la que parece que también estaba invitado J Balvin, que no asistió...

"Escríbanle a J Balvin que por qué le dio miedo entrenar hoy conmigo?", dijo Maluma sobre la foto, dando a entender que J Balvin no se atreve a ir a con él al gimnasio.

Por ahora, el intérprete de "Mi gente" no ha entrado en el juego de Maluma y no le ha respondido a su historia, pero no sería de extrañar que pronto le devuelva el "ataque" con otro reproche.

Mientras que podría ser una interacción inocente, puede ser que el intérprete de "Coco loco" esté calentando motores para el lanzamiento de "Gafas negras", un tema con J Balvin que iba a ser incluido en el álbum Don Juan de Maluma y que por ahora no está disponible para escucharlo.

Sobre este tema habló Maluma después de que se subiesen juntos al escenario este verano antes del estreno de Don Juan.

"Don José y Don Juan. Aquí estamos después de varios años celebrando la vida y la carrera del otro. Las diferencias ya no existen y la vibra está más alta que NUNCA! Te quiero, te admiro, te respeto.. Que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso… !!", comentó el intérprete de "Felices los cuatro", antes de confirmar que en el álbum iba a salir el tema juntos. Una canción que por ahora no se puede escuchar... ¿Estará "Gafas negras" cerca de ver la luz?