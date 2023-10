Tras ser acusados de deber miles de dólares, Yailin y Tekashi 6ix9ine borran fotos juntos

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine vuelven a estar en el ojo de la polémica después de que la decoradora del bautizo de Cattleya les esté acusando de no haberle pagado por su trabajo. Una deuda de miles de dólares que ahora reclama la mujer, como indica el programa de televisión Lo sé todo a raíz de la información del medio Los dueños del circo, con los que se puso en contacto la organizadora de eventos.

La cantidad que debería la pareja asciende a alrededor de veinte mil dólares. Un dinero que correspondería por la decoración del bautizo de la hija que tiene Yailin con Anuel AA y que también se utilizó para el escenario del videoclip de "Mía", la emotiva bachata que la dominicana le dedica a la bebé.

"El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje", aseguraron. Para el supuesto segundo montaje se aprovecharon de cosas del primero, pero según indican, el rapero neoyorquino "nunca más respondió" y se fueron a Miami.

"Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar", dijo la mujer al programa en un audio, en el que también comenta que puso el asunto en manos de sus abogados.

Mientras estas acusaciones les vuelven a situar en el foco, la pareja ha borrado sus fotos juntos de sus respectivos perfiles de Instagram.

El única rastro que queda de su relación son las publicaciones de promoción de sus canciones conjuntas, "Pa ti", "Shaka laka" y "Feefafo". Unas acciones virtuales que hacen sospechar que podría haber alguna crisis entre los 'colaboradores' (como se conoce a la pareja popularmente) o que se traen nuevas sorpresas entre manos...

En marzo, Yailin se convirtió en mamá por primera vez de su hija Cattleya, fruto de la relación que tuvo con Anuel AA, de quien se divorció un año después de casarse con él. En verano, ella y Tekashi 6ix9ine hicieron su noviazgo públicamente.